Judicial
PNC detiene a dos personas e incauta marihuana en Santa Ana
Agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a un hombre y a una mujer en Santa Ana durante un operativo en el que incautaron marihuana. Las capturas se dieron a conocer este jueves 26 de noviembre.
Los detenidos fueron identificados como Erick Eduardo Turchkeim García, de 28 años, y Sofía Acevedo Kaufman, de 21. El reporte preliminar los vincula con la presunta venta de drogas en distintos puntos de Santa Ana.
Durante el procedimiento, los agentes también incautaron dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y un vehículo. El reporte no precisa la cantidad de marihuana ni el monto del efectivo.
La PNC informó que ambos serán remitidos por el presunto delito de posesión y tenencia de drogas.
Judicial
Causante de accidente en Acajutla no quiso conciliar e irá a prisión
El Juzgado de Paz de Acajutla ordenó que Yuri Elizabeth M. R., de 36 años, permanezca en detención provisional mientras avanza el proceso penal en su contra. Centros Judiciales informó este jueves 26 de noviembre que la conductora es procesada por homicidio culposo y lesiones culposas tras un choque que dejó tres personas fallecidas y una niña herida.
El choque ocurrió el 8 de noviembre en el kilómetro 83 de la carretera del Litoral, cerca del puente San Pedro, en Acajutla, Sonsonate Oeste. Según la Fiscalía, la conductora no tenía licencia y habría invadido el carril contrario al intentar adelantar en un tramo con línea amarilla continua. La camioneta que conducía chocó de frente contra un pick-up.
Dos ocupantes del pick-up murieron en el lugar. Por la gravedad de sus lesiones, Daniel M. y una niña fueron remitidos al Hospital El Salvador. Centros Judiciales informó que Daniel falleció el 14 de noviembre.
Según la publicación que circula en redes sociales, la procesada se encuentra actualmente en un hospital privado, del cual aún no ha salido para ser llevada tras las rejas.
El accidente, que involucró a dos vehículos, uno de ellos volcado, dejó víctimas mortales y consternación entre las familias afectadas y la comunidad.
La conductora también resultó lesionada y, según el requerimiento fiscal, se negó a realizarse la prueba de alcoholemia. Quedó bajo custodia policial mientras recibía atención médica. El juzgado ordenó su traslado a las bartolinas de la Policía Nacional Civil.
Judicial
PNC detiene a mujer e incauta $171,350 en efectivo en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Vilma Adali Ramos Martínez e incautó $171,350 en efectivo durante un allanamiento en su vivienda, en el departamento de San Miguel. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó sobre el operativo este jueves 26 de noviembre.
En el registro participaron agentes de la PNC con apoyo de unidades caninas. Según Villatoro, los policías encontraron billetes de distintas denominaciones y 40 paquetes de cigarrillos que carecían de registro legal.
El ministro indicó que Ramos Martínez será remitida por los presuntos delitos de lavado de dinero y activos y contrabando de mercadería.
En el reporte inicial, las autoridades no precisaron el origen del efectivo ni la procedencia de los cigarrillos incautados.
Judicial
Condenan a 10 años de prisión a un hombre por fabricar y poseer explosivos artesanales en Cuscatlán
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a José Antonio Velásquez Velásquez a 10 años de prisión por la tenencia y fabricación de explosivos artesanales. La Fiscalía General de la República informó sobre el fallo el 24 de noviembre.
Velásquez fue detenido la noche del 15 de marzo de 2026 durante un registro en su vivienda, ubicada en el caserío Loma Linda, cantón El Salitre, en el distrito de San José Guayabal, Cuscatlán Norte.
En el inmueble, las autoridades incautaron una granada artesanal y materiales que, según la Fiscalía, estaban destinados a la elaboración de explosivos. El tribunal consideró que las pruebas presentadas durante el juicio acreditaron la responsabilidad penal de Velásquez.
La condena se impuso con base en el artículo 346-A del Código Penal, que establece penas de 10 a 15 años de prisión para la fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego o explosivos artesanales.