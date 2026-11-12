Judicial
PNC captura a presunto integrante de la MS-13 en Cuscatancingo
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a César Alejandro Mejía Quintanilla la noche del miércoles 11 de noviembre en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro.
La corporación lo señala como presunto integrante de la clica Criminal Mafiosos Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según el reporte policial, Mejía Quintanilla registra antecedentes por posesión y tenencia de drogas.
La PNC informó que el detenido será remitido por el presunto delito de pertenencia a una organización terrorista.
Judicial
Fiscalía y PNC reportan la desarticulación de una red de narcomenudeo en el oriente del país
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a varias personas señaladas de integrar una red que presuntamente distribuía cocaína y marihuana en San Miguel, Morazán y La Unión.
Según la investigación fiscal, la estructura estaba conformada por tres grupos vinculados entre sí que se repartían las tareas de abastecimiento, almacenamiento y venta de droga. La Fiscalía señala a Diógenes de Jesús Benítez Escobar como presunto dirigente y principal proveedor de la red.
Las autoridades sostienen que la estructura utilizaba negocios como fachada para ocultar sus actividades. Durante el operativo, los agentes incautaron vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Los detenidos serán procesados por tráfico ilícito, proposición y conspiración para cometer ese delito y agrupaciones ilícitas, según el reporte del operativo.
Judicial
PNC captura en Zacatecoluca a presunto integrante de la MS-13 señalado de vigilar a víctimas
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a José Alberto Rosales Gómez, de 49 años, en el distrito de Zacatecoluca, municipio de La Paz Este. La corporación identificó al detenido con el alias de «Chepe Gato».
Según la PNC, los agentes consultaron el sistema ONI y vincularon a Rosales Gómez con la clica Dementes Locos Salvatruchos de la MS-13.
La Policía sostiene que el detenido habría vigilado durante años a personas a las que la estructura perseguía por negarse a colaborar con ella.
La corporación informó que Rosales Gómez registra antecedentes por organizaciones terroristas agravadas y que será remitido por el presunto delito de pertenencia a una organización terrorista.
Judicial
SUJETO CONDENADO A MÁS DE 30 AÑOS DE PRISIÓN POR MATAR A UNA VICTIMA CON UN CORVO
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Juan Pablo Mancía Bernal, de 41 años, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Nelson P.
El hecho ocurrió el 7 de octubre de 2025, en el cantón Casa de Piedra, distrito de San Marcos, municipio de San Salvador Sur. Alrededor de la 1:00 p. m., el imputado caminaba cuando se encontró con la víctima, a quien saludó y luego atacó con un corvo, golpeándola en la nuca. Nelson cayó al suelo y Juan Pablo continuó agrediéndolo hasta causarle la muerte.
Durante el juicio se acreditó que, en sede fiscal y en presencia de su abogado defensor particular, el imputado confesó de manera voluntaria y extrajudicial que, el día del hecho, después de almorzar, sintió deseos de “hacer algo malo” y salió portando un corvo. Al procesado se le practicó un peritaje psiquiátrico en el que el perito concluyó que comprendía las acciones lícitas e Ilícitas y que no presentaba una enfermedad mental que pudiera enmarcarse jurídicamente como enajenación mental, grave perturbación de la conciencia o desarrollo psíquico retardado.
El imputado fue capturado el mismo día del homicidio y se le incautaron las prendas de vestir que llevaba, ya que presentaban manchas de sangre.