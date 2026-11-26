Judicial
Ordenan detención provisional a hombre acusado de acosar y amenazar a su expareja en Santa Ana
El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de E. de J. R. A., de 42 años, procesado por amenazas, expresiones de violencia contra las mujeres y acoso sexual en perjuicio de su expareja. Centros Judiciales dio a conocer la resolución este jueves 26 de noviembre.
Según el requerimiento fiscal, ambos se separaron hace cinco años. La Fiscalía sostiene que el hombre habría mantenido conductas agresivas hacia la mujer desde entonces. El 7 de noviembre, ella lo identificó mientras presuntamente la vigilaba en una zona rural de Santa Ana. Según la denuncia, el acusado la siguió y la amenazó, por lo que la mujer se encerró en su vivienda con sus hijas.
La Fiscalía señaló que el acusado regresó al día siguiente y presuntamente volvió a acosarla y la amenazó de muerte. La mujer presentó una denuncia y agentes policiales lo capturaron en flagrancia.
El juzgado ordenó que el proceso avance a la etapa de instrucción. El expediente pasará al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana.
Judicial
Condenan a 30 años de prisión a Nelson Reyes por agrupaciones ilícitas en La Unión
El Tribunal de Sentencia de La Unión condenó a Nelson David Reyes Peña a 30 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas. El fallo se dio a conocer este jueves 26 de noviembre.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación acreditó que Reyes Peña operaba como integrante de la MS-13 en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión. La Policía lo había identificado con el alias de «Pica».
Reyes Peña fue capturado en noviembre de 2022. Durante un registro en su vivienda, las autoridades incautaron 637.7 gramos de marihuana, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
La incautación de marihuana dio lugar a un proceso por tráfico ilícito de drogas. Por ese delito, Reyes Peña ya cumple una condena de 10 años de prisión.
Judicial
Causante de accidente en Acajutla no quiso conciliar e irá a prisión
El Juzgado de Paz de Acajutla ordenó que Yuri Elizabeth M. R., de 36 años, permanezca en detención provisional mientras avanza el proceso penal en su contra. Centros Judiciales informó este jueves 26 de noviembre que la conductora es procesada por homicidio culposo y lesiones culposas tras un choque que dejó tres personas fallecidas y una niña herida.
El choque ocurrió el 8 de noviembre en el kilómetro 83 de la carretera del Litoral, cerca del puente San Pedro, en Acajutla, Sonsonate Oeste. Según la Fiscalía, la conductora no tenía licencia y habría invadido el carril contrario al intentar adelantar en un tramo con línea amarilla continua. La camioneta que conducía chocó de frente contra un pick-up.
Dos ocupantes del pick-up murieron en el lugar. Por la gravedad de sus lesiones, Daniel M. y una niña fueron remitidos al Hospital El Salvador. Centros Judiciales informó que Daniel falleció el 14 de noviembre.
Según la publicación que circula en redes sociales, la procesada se encuentra actualmente en un hospital privado, del cual aún no ha salido para ser llevada tras las rejas.
El accidente, que involucró a dos vehículos, uno de ellos volcado, dejó víctimas mortales y consternación entre las familias afectadas y la comunidad.
La conductora también resultó lesionada y, según el requerimiento fiscal, se negó a realizarse la prueba de alcoholemia. Quedó bajo custodia policial mientras recibía atención médica. El juzgado ordenó su traslado a las bartolinas de la Policía Nacional Civil.
Judicial
PNC detiene a dos personas e incauta marihuana en Santa Ana
Agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a un hombre y a una mujer en Santa Ana durante un operativo en el que incautaron marihuana. Las capturas se dieron a conocer este jueves 26 de noviembre.
Los detenidos fueron identificados como Erick Eduardo Turchkeim García, de 28 años, y Sofía Acevedo Kaufman, de 21. El reporte preliminar los vincula con la presunta venta de drogas en distintos puntos de Santa Ana.
Durante el procedimiento, los agentes también incautaron dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y un vehículo. El reporte no precisa la cantidad de marihuana ni el monto del efectivo.
La PNC informó que ambos serán remitidos por el presunto delito de posesión y tenencia de drogas.