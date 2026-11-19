Judicial
Mujer es condenada a 10 años de prisión por comercializar droga desde su vivienda en San Salvador
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a diez años de prisión a Ana Guadalupe Treminio Parras, de 27 años, por el delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública. La Fiscalía General de la República logró acreditar que la mujer comercializaba estupefacientes desde su residencia.
Las investigaciones se iniciaron a finales de agosto de 2024, luego de una denuncia presentada ante la División Antinarcóticos. Según el reporte, Treminio Parras vendía droga en su vivienda del barrio Lourdes, en el distrito de San Salvador, y se movilizaba en un vehículo Mitsubishi color celeste. Durante septiembre de ese año se realizaron labores de ubicación y vigilancia.
Posteriormente se ejecutó un registro con prevención de allanamiento en el inmueble, donde se encontró una porción mediana de material vegetal, una balanza y 822 dólares en efectivo. El análisis fisicoquímico determinó que se trataba de 109.2 gramos de marihuana, con un valor estimado de 385.47 dólares en el mercado ilícito.
Además, la prueba de ion scan practicada al vehículo resultó positiva a cocaína, mientras que el dinero incautado dio positivo a cocaína y metanfetamina. Con estas evidencias, el tribunal impuso la pena de diez años de prisión.
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Condenado a 20 años de prisión por asaltar a uno de sus vecinos en San Marcos
El Juzgado Segundo de Paz de San Marcos condenó a 20 años de prisión a Émerson Alexander Álvarez Rivas, quien asaltó a uno de sus vecinos en ese distrito de San Salvador Sur.
Según la Fiscalía, Álvarez Rivas interceptó a la víctima y, mediante amenazas y violencia, le robó su teléfono celular y 200 dólares en efectivo. La persona afectada lo reconoció de inmediato porque se trataba de su propio vecino y alertó a las autoridades.
Gracias a la rápida denuncia, la Policía capturó al imputado minutos después del hecho. Tras valorar las pruebas, el juzgado determinó su responsabilidad penal y le impuso la condena de dos décadas de cárcel.
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Condenan a prisión a banda que almacenaba y distribuía sustancias ilícitas
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador declaró penalmente responsables del delito de posesión y tenencia con fines de tráfico a Silvia Beatriz Araniva Ulloa y Jenifer Liseth Manzano Vásquez, condenándolas a seis años de prisión cada una.
Rudy López Lazo fue declarado culpable del mismo delito, en concurso con tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego, por lo que deberá cumplir una condena total de 16 años de prisión.
Según las investigaciones, en marzo de 2026 la Policía Nacional Civil recibió información sobre el almacenamiento y distribución de estupefacientes en dos inmuebles ubicados en el barrio San Jacinto y en Mejicanos. El 17 de marzo se ejecutaron allanamientos simultáneos.
En el primer registro, en un mesón de San Jacinto, se incautaron balanzas, teléfonos, $780 en efectivo, una jeringa preparada con droga y 584.69 gramos de metanfetamina. En el segundo, en Mejicanos, un binomio canino detectó 24.2 gramos de metanfetamina lista para la venta, además de balanzas y un revólver con reporte de robo.
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¡Cae alias “Garroba” en La Libertad! PNC la señala de recoger dinero de extorsiones para la MS-13
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Ana Marina Flores Argueta, conocida como alias “Garroba”, señalada de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13) y colaborar con las actividades de extorsión en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con las autoridades, la mujer era la encargada de recoger el dinero exigido mediante extorsiones a habitantes y vendedores de la zona, para posteriormente entregárselo a sus hijos, quienes también estarían vinculados a la estructura criminal y ya fueron capturados.
La detención se realizó en la colonia Huezo, en La Libertad Costa, luego de que los agentes verificaran su vinculación con la pandilla mediante el sistema de información policial ONI. La institución también informó que la detenida cuenta con antecedentes relacionados con organizaciones terroristas.
La PNC indicó que Flores Argueta será remitida por el delito de pertenencia a una organización terrorista. El procedimiento forma parte de las acciones de las autoridades contra las estructuras criminales y las redes dedicadas al cobro de extorsiones en el país.