Joven de 28 años seguirá detenido por contrabando de cigarrillos valorados en más de $88 mil en Santa Ana

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Luis Ángel H. A., de 28 años, por el delito de contrabando de mercadería. Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2026, cuando agentes policiales que patrullaban en el kilómetro 69 de la carretera Santa Ana-Metapán intentaron detener el vehículo que conducía.

El imputado desobedeció la señal de alto y aceleró. Los agentes lo siguieron aproximadamente un kilómetro hasta alcanzarlo. Entonces detuvo el vehículo e intentó huir a pie hacia un predio baldío, donde fue interceptado y capturado en flagrancia.

Durante la inspección del automotor se localizaron 30 cajas de cartón, cada una con 50 paquetes de cigarrillos de la marca Modern, para un total de 1.500 paquetes. Esta mercadería no cuenta con los registros sanitarios correspondientes para su ingreso y comercialización en el país. Según la documentación fiscal, el supuesto perjuicio a la hacienda pública asciende a $88.334,13.

La marca Modern, de origen principalmente chino o coreano, es una de las más comunes en el mercado ilegal de cigarrillos en El Salvador. Su precio (alrededor de un dólar por cajetilla) es significativamente más bajo que el de las marcas legales. El contrabando de cigarrillos sigue generando pérdidas fiscales importantes al Estado, estimadas en alrededor de $25 millones anuales, aunque el porcentaje del mercado ilegal ha disminuido en los últimos años gracias a operativos policiales y aduaneros.

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