Judicial
Joven de 28 años seguirá detenido por contrabando de cigarrillos valorados en más de $88 mil en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Luis Ángel H. A., de 28 años, por el delito de contrabando de mercadería. Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2026, cuando agentes policiales que patrullaban en el kilómetro 69 de la carretera Santa Ana-Metapán intentaron detener el vehículo que conducía.
El imputado desobedeció la señal de alto y aceleró. Los agentes lo siguieron aproximadamente un kilómetro hasta alcanzarlo. Entonces detuvo el vehículo e intentó huir a pie hacia un predio baldío, donde fue interceptado y capturado en flagrancia.
Durante la inspección del automotor se localizaron 30 cajas de cartón, cada una con 50 paquetes de cigarrillos de la marca Modern, para un total de 1.500 paquetes. Esta mercadería no cuenta con los registros sanitarios correspondientes para su ingreso y comercialización en el país. Según la documentación fiscal, el supuesto perjuicio a la hacienda pública asciende a $88.334,13.
La marca Modern, de origen principalmente chino o coreano, es una de las más comunes en el mercado ilegal de cigarrillos en El Salvador. Su precio (alrededor de un dólar por cajetilla) es significativamente más bajo que el de las marcas legales. El contrabando de cigarrillos sigue generando pérdidas fiscales importantes al Estado, estimadas en alrededor de $25 millones anuales, aunque el porcentaje del mercado ilegal ha disminuido en los últimos años gracias a operativos policiales y aduaneros.
Judicial
Fiscalía registra 10,561 condenas contra pandilleros: balance incluye 9,213 adultos y 1,348 menores
La Fiscalía General de la República (FGR) reportó 10,561 condenas contra integrantes de estructuras criminales procesados durante el régimen de excepción. El fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó el balance ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, con cifras actualizadas al 16 de octubre de 2026.
Delgado precisó que el 98 % de los imputados cuyos casos llegaron a juicio y obtuvieron sentencia recibió una resolución condenatoria. Ese porcentaje corresponde exclusivamente a los procesos resueltos en esa etapa y no representa la proporción de condenados respecto de todas las personas capturadas durante el régimen.
El desglose comprende 9,213 adultos y 1,348 menores de edad. Según la Fiscalía, 7,765 condenas corresponden a integrantes de la MS-13, 1,791 al Barrio 18 Sureños y 725 al Barrio 18 Revolucionarios. Las restantes se distribuyen entre otras estructuras, incluidas Mirada Loca, Mao Mao y Máquina.
En cuanto a las sanciones, Delgado indicó que el 79 % de los condenados recibió penas de entre 15 y 45 años, mientras 62 personas fueron sentenciadas a más de 75 años y otras 13 a prisión perpetua. El funcionario señaló que el balance aumentará conforme los tribunales programen y resuelvan las audiencias pendientes; estas cifras fueron expuestas en octubre y no constituyen un nuevo corte de noviembre.
Judicial
PNC captura a hombre con marihuana valorada en $400 en Ciudad Delgado
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Salvador Antonio Ramón, de 44 años, tras encontrarle porciones de marihuana valoradas en aproximadamente $400, según informó la institución. El procedimiento ocurrió la noche del jueves 29 de octubre en Ciudad Delgado, San Salvador Centro.
Los agentes ubicaron al hombre durante un patrullaje preventivo en la colonia Santa Marta. De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención se realizó el hallazgo y decomiso de la sustancia.
La PNC identificó la droga como marihuana, aunque no precisó su peso ni la cantidad de porciones incautadas. Los $400 corresponden a la valoración económica divulgada por las autoridades, no a dinero en efectivo decomisado.
La institución anunció que Ramón será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas. La información disponible corresponde a la captura; todavía no se ha comunicado una resolución judicial sobre el caso.
Judicial
Envían a prisión a hombre acusado de incendiar vivienda con personas adentro en Ciudad Barrios
La Fiscalía General de la República informó que José Gabriel Márquez López permanecerá en prisión por los delitos de homicidio e intento de homicidio en perjuicio de una familia de Ciudad Barrios, San Miguel. El imputado enfrentará el proceso judicial bajo la figura de cadena perpetua.
De acuerdo con la acusación, tras sostener una fuerte discusión, Márquez López agredió a una mujer con un trozo de leña rociado con gasolina. Posteriormente, hirió con un arma blanca a un niño, quien falleció poco después debido a la gravedad de la lesión.
Otras cinco personas sufrieron quemaduras graves cuando el imputado incendió la vivienda mientras ellas se encontraban en su interior. Todas recibieron atención médica, pero una de las sobrevivientes falleció posteriormente a causa de las lesiones.
El caso se desarrolla en el marco de las reformas penales que permiten la aplicación de cadena perpetua para delitos de esta naturaleza. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades en los hechos ocurridos en el distrito de Ciudad Barrios.
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