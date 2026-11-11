Judicial
Inicia audiencia contra 50 presuntos integrantes de la MS-13 por delitos en Usulután
Este miércoles 11 de noviembre inició la audiencia única abierta contra 50 personas señaladas como presuntos integrantes de la MS-13 en Usulután. Los imputados fueron capturados durante el régimen de excepción.
Entre los hechos que la Fiscalía General de la República (FGR) les atribuye figura el homicidio de un hombre que recolectaba leña en el distrito de Jucuapa. Según la investigación fiscal, los atacantes le dispararon varias veces porque creían que era informante de la Policía.
El proceso incluye acusaciones por homicidio agravado, tentativa de homicidio, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas, entre otros delitos.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentará las pruebas con las que busca acreditar la participación de los imputados en los hechos. La representación fiscal también solicitará las penas máximas previstas para los delitos atribuidos.
Judicial
Condenan a 21 años de prisión a un hombre por tráfico de drogas y portación ilegal de arma en San Miguel
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a David Anamías Rodríguez Andrade a 21 años de prisión por tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de arma de fuego, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Rodríguez Andrade fue detenido en febrero de 2026. Durante el procedimiento, las autoridades le decomisaron 881,1 gramos de marihuana, valorados en aproximadamente $3.110,28.
La Fiscalía señaló que el hombre portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros sin la documentación requerida. Las autoridades también incautaron municiones, una balanza, bolsas plásticas y dinero en efectivo.
Los objetos incautados se presentaron como evidencia en el proceso. La pena de 21 años corresponde a la condena por ambos delitos.
Judicial
Capturan en Santa Ana a dominicano con notificación roja de Interpol por presunta violación sexual
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó el martes 10 de noviembre a Yohaniel Marrero, ciudadano dominicano sobre quien figuraba una notificación roja de Interpol por el presunto delito de violación sexual.
La detención se efectuó en la intersección de la 2.ª avenida Sur y la 1.ª calle Poniente, en el distrito de Santa Ana. Los agentes verificaron la identidad del hombre durante la intervención.
Según la PNC, la consulta en el sistema ONI, que permite acceder a información de Interpol, confirmó que Marrero tenía una notificación roja vigente. La corporación también informó que el detenido se encontraba en situación migratoria irregular.
La Policía indicó que Marrero permanecerá bajo custodia policial y será remitido a las instancias correspondientes.
Judicial
PNC captura a presunto integrante de la MS-13 en Jiquilisco, Usulután
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Luis Alfredo Herrera Moreno, de 40 años, en una zona rural del distrito de Jiquilisco, municipio de Usulután Oeste. La corporación lo señala como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según la PNC, los agentes localizaron a Herrera Moreno durante un patrullaje del Plan Control Territorial. La corporación lo vincula con la clica Mendeños Locos Salvatruchos.
La Policía informó que, tras consultar su sistema de registros, encontró antecedentes por agrupaciones ilícitas, un delito relacionado con la tenencia o portación de armas de fuego, violencia intrafamiliar y resistencia.
La PNC indicó que el detenido será remitido por el presunto delito de pertenencia a una organización terrorista.