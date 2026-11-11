Inicia audiencia contra 50 presuntos integrantes de la MS-13 por delitos en Usulután

Este miércoles 11 de noviembre inició la audiencia única abierta contra 50 personas señaladas como presuntos integrantes de la MS-13 en Usulután. Los imputados fueron capturados durante el régimen de excepción.

Entre los hechos que la Fiscalía General de la República (FGR) les atribuye figura el homicidio de un hombre que recolectaba leña en el distrito de Jucuapa. Según la investigación fiscal, los atacantes le dispararon varias veces porque creían que era informante de la Policía.

El proceso incluye acusaciones por homicidio agravado, tentativa de homicidio, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas, entre otros delitos.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentará las pruebas con las que busca acreditar la participación de los imputados en los hechos. La representación fiscal también solicitará las penas máximas previstas para los delitos atribuidos.

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