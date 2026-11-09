Inicia audiencia contra 132 presuntos integrantes y colaboradores de la MS-13 en Chalatenango

José Wilbert Amaya Aguilar fue condenado a 46 años de prisión por los delitos de homicidio simple y conducción peligrosa, tras provocar un choque que causó la muerte de dos adultos mayores en Morazán, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los hechos ocurrieron en marzo de este año, cuando Amaya Aguilar conducía un pick-up bajo los efectos del alcohol. Según la investigación fiscal, perdió el control del vehículo y se estrelló contra la vivienda donde se encontraban las víctimas.

La Fiscalía señaló que, minutos antes del impacto, habitantes de la zona le habían advertido que no manejara en esas condiciones. Sin embargo, continuó conduciendo. La mujer murió en el lugar, mientras que su esposo falleció posteriormente en un hospital debido a la gravedad de las lesiones.

La sentencia fue impuesta tras un proceso sumario en el Juzgado de Paz de Yoloaiquín, en Morazán Sur. La condena comprende los delitos atribuidos al conductor por las dos muertes y por conducir de forma peligrosa.

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