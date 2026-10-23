Fiscalía pide cadena perpetua para «Chino Tres Colas», señalado como cabecilla del Barrio 18

Reynaldo Antonio Pérez Rosales, de 30 años, fue condenado a 20 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tras comprobarse su pertenencia a la Mara Salvatrucha y sus labores de vigilancia en El Congo, Santa Ana. La sentencia fue dictada por el juez cuatro del Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana, informó Centros Judiciales.

Durante la vista pública, las pruebas establecieron que Pérez Rosales integraba desde 2017 la clica Western Locos Salvatruchos, del programa Santa Ana de la MS-13, donde tenía el rango de «homeboy». Su función consistía en observar los movimientos de policías y soldados que ingresaban a los sectores donde operaba la estructura.

Las labores de vigilancia abarcaban la carretera hacia el Cerro Verde, el cantón El Tinteral, el caserío Los Pinos y el cantón Montebello. De acuerdo con la información judicial, estos eran los puntos en los que el condenado mantenía seguimiento de la presencia de las fuerzas de seguridad.

Pérez Rosales ya se encontraba recluido cuando fue notificado del proceso por agrupaciones ilícitas el 30 de octubre de 2024. En ese momento cumplía una condena de 17 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada, correspondiente a un caso distinto.

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