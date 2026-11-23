Judicial
Falsos alquileres en San Salvador: tres acusados de estafa seguirán detenidos
Jesús Alberto Ramírez Moreno, José Ernesto Flores Flores y Cristian Enrique Quintanilla Hernández continuarán en detención provisional por orden del Juzgado Primero de Paz de San Salvador. Los tres enfrentan un proceso por estafa informática en perjuicio de cinco personas que, según la Fiscalía, pagaron en conjunto $1,300 para reservar apartamentos en la capital.
La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron entre octubre de 2025 y abril de 2026. Las personas afectadas encontraron en redes sociales anuncios de apartamentos en alquiler. Al comunicarse con los números que aparecían en las publicaciones, los supuestos arrendadores les pidieron dinero por adelantado para reservar los inmuebles.
Según la acusación, los imputados dejaron de responder después de recibir el dinero y no se presentaron a las citas acordadas para mostrar los apartamentos o firmar los contratos. Cuando las personas afectadas acudieron a las direcciones proporcionadas, los vigilantes les dijeron que allí no había apartamentos disponibles para alquilar.
En la audiencia inicial, el juzgado consideró que había indicios de la posible participación de los tres acusados y ordenó que el caso pase a la etapa de instrucción. Los imputados permanecerán en detención provisional mientras continúa el proceso.
Judicial
Condenan a 30 años de prisión a integrante de la MS-13 detenido en Ahuachapán Sur
César Edgardo Calderón Calderón, alias «Saiko», fue condenado a 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas. La sentencia fue dictada por el juez uno del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Según las pruebas presentadas en el juicio, agentes policiales interceptaron a Calderón el 18 de marzo de 2024 durante un control preventivo en el cantón El Zapote, distrito de San Francisco Menéndez. Al revisar el vehículo en el que se desplazaba, encontraron en el asiento del copiloto sustancias que dieron positivo a droga.
Durante el procedimiento, los agentes consultaron el sistema policial y constataron que Calderón figuraba como integrante de la clica Fulton Locos Salvatruchos, de la MS-13. Tras la detención, fue procesado por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.
La sentencia de 30 años se suma a la pena de prisión que Calderón ya cumple por tráfico ilícito. El informe judicial no precisa la duración de esa condena anterior.
Judicial
Detención en Santa Ana por presuntos vínculos con una pandilla
En las últimas horas, elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES) ubicaron a un pandillero que pretendía pasar por desapercibido ante las autoridades de seguridad pública.
Se trata de Francisco de Jesús Álvarez Flores, de 46 años, quien fue ubicado durante un registro sobre la carretera que conduce hacia Chalchuapa, Santa Ana.
De acuerdo con reportes de las autoridades, a este sujeto se le encontraron tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13) que evidenciaban su pertenencia a la pandilla.
«No podrán ocultar para siempre su pertenencia a estructuras criminales. La justicia los alcanzará”, informó el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy.
Judicial
FGR logra prisión perpetua para hombre por homicidio agravado de un pandillero en Usulután
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Manuel Alexi López Melara fuera condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado de un pandillero, gracias a las recientes reformas legales.
El crimen ocurrió en julio de 2026 en el caserío Isla La Pirraya, cantón Isla San Sebastián, distrito de San Dionisio, Usulután. De acuerdo con las investigaciones, luego de un altercado, López Melara llegó al lugar donde se encontraba la víctima y la atacó con un machete.
Cuando la persona intentó huir, fue interceptada por otro sujeto, quien ya enfrenta un proceso judicial por este hecho, lo que permitió que López Melara le ocasionara las lesiones que le quitaron la vida. Manuel Alexi López Melara fue condenado por el Juzgado de lo Criminal de Usulután.