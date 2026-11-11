Exdiputado Alberto Romero se declara inocente tras concluir su audiencia preliminar

El exdiputado de ARENA Alberto Romero se declaró inocente al concluir, este miércoles 11 de noviembre, la audiencia preliminar en su contra. El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador conoce el proceso penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.

La Fiscalía General de la República sostiene que Romero registró un incremento patrimonial injustificado durante el período investigado, de 2009 a 2022. Según la acusación, parte de esos recursos se habría movilizado mediante depósitos bancarios, pagos de préstamos, retiros y compras de bienes a nombre de familiares.

El abogado defensor, Fernando Meneses, informó que durante la jornada se incorporaron un peritaje financiero y contable y otra prueba sobre la gestión administrativa. Según Meneses, el análisis financiero determinó que los ingresos del exdiputado superaron sus gastos en alrededor de $291,000 durante el período examinado.

La defensa solicitó un sobreseimiento provisional y sostuvo que hacen falta peritajes adicionales sobre el manejo de fondos en la Asamblea Legislativa. Tras el cierre de la audiencia, quedó pendiente la resolución del juzgado sobre la solicitud y si el caso pasará a juicio.

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