El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana decretó detención provisional contra Patricia Saraí C. V., de 46 años, por el delito de denuncia o acusación calumniosa en perjuicio de un inspector y un subinspector de la Policía Nacional Civil.

Según la Fiscalía, la mujer habría solicitado medidas de protección contra sus superiores tras recibir una notificación por una falta disciplinaria muy grave relacionada con la omisión de una diligencia laboral en el Centro Penal de Izalco.

Posteriormente denunció que uno de los oficiales la abordó y que el otro le envió mensajes indebidos. Sin embargo, bitácoras telefónicas, cámaras de videovigilancia y audios apuntan a que los hechos no ocurrieron como los relató: ella se encontraba en una capacitación y el inspector participaba en una reunión fiscal, mientras que los mensajes tenían carácter estrictamente laboral.

La procesada permanece detenida en el Centro Penal de Apanteos, donde ya cumple una condena por denuncia calumniosa y simulación de delito contra otra víctima. Además, enfrenta otro proceso similar ante un Juzgado de Instrucción de Santa Ana.

El tribunal autorizó 30 días hábiles para la investigación sumaria.

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