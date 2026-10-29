Judicial
Envían a prisión a hombre acusado de incendiar vivienda con personas adentro en Ciudad Barrios
La Fiscalía General de la República informó que José Gabriel Márquez López permanecerá en prisión por los delitos de homicidio e intento de homicidio en perjuicio de una familia de Ciudad Barrios, San Miguel. El imputado enfrentará el proceso judicial bajo la figura de cadena perpetua.
De acuerdo con la acusación, tras sostener una fuerte discusión, Márquez López agredió a una mujer con un trozo de leña rociado con gasolina. Posteriormente, hirió con un arma blanca a un niño, quien falleció poco después debido a la gravedad de la lesión.
Otras cinco personas sufrieron quemaduras graves cuando el imputado incendió la vivienda mientras ellas se encontraban en su interior. Todas recibieron atención médica, pero una de las sobrevivientes falleció posteriormente a causa de las lesiones.
El caso se desarrolla en el marco de las reformas penales que permiten la aplicación de cadena perpetua para delitos de esta naturaleza. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades en los hechos ocurridos en el distrito de Ciudad Barrios.
Judicial
EE. UU. extradita a acusado del feminicidio de Fernanda Nájera: un caso sin precedentes, según su embajada
Estados Unidos extraditó a El Salvador a Michael Alejandro Castillo Murga, de 27 años, para enfrentar cargos por el feminicidio agravado de Fernanda Nájera y el homicidio imperfecto —o intento de homicidio— del hijo de ambos. La Embajada estadounidense destacó que es la primera vez que ese país entrega a un ciudadano suyo para responder por delitos cometidos en territorio salvadoreño. El acusado posee ambas nacionalidades.
Según la investigación, Castillo Murga recogió a su pareja y al niño el 31 de enero de 2019, presuntamente con la intención de comenzar una vida familiar. El cuerpo de la mujer fue localizado al día siguiente en Concepción de Ataco, Ahuachapán. El menor, que entonces tenía un año y siete meses, fue encontrado días después por trabajadores agrícolas, con deshidratación grave y lesiones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la entrega del acusado el miércoles 28 de octubre de 2026. Castillo Murga residía en Beaumont, California, y permanecía detenido desde octubre de 2024, tras una solicitud de extradición presentada por el Gobierno salvadoreño.
Una jueza federal certificó la procedencia de la extradición en julio de 2025. Posteriormente, fueron rechazados recursos con los que el acusado buscaba impedir o suspender su entrega. Ahora deberá enfrentar el proceso penal en El Salvador; la autorización de extradición no constituye una sentencia de culpabilidad sobre los cargos que se le atribuyen.
#Narcotráfico | Narcotraficantes condenados a 20 años de prisión.
Ubaldo Reyes Juárez y el guatemalteco Roni Eduardo Morales Fajardo fueron interceptados en enero de 2026 a 500 metros de la desembocadura del río Jiboa, en San Pedro Masahuat.
Los imputados se conducían a bordo de una embarcación en la que transportaban 375 kilos de cocaína, con un valor comercial estimado en $9,427,500.00.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 29, 2026
Judicial
A juicio por amenazar de muerte a su padre e intentar quitarle el arma a un policía en Santa Ana
William Enrique Z. B., de 44 años, enfrentará juicio por los delitos de amenazas y resistencia, tras una resolución del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana. El hombre es acusado de amenazar de muerte a su padre y de intentar arrebatar un arma de fuego durante la intervención policial.
Según la acusación, los hechos ocurrieron la noche del 22 de marzo de 2024 en la colonia Lomas del Tecana, cantón Natividad, en el distrito de Santa Ana. El padre solicitó ayuda a las autoridades y manifestó que su hijo había intentado agredirlo físicamente y amenazado con quitarle la vida.
Cuando los agentes intervinieron, el imputado presuntamente se abalanzó contra ellos e intentó quitarles el arma. Durante el forcejeo, uno de los policías logró someterlo y procedieron a detenerlo en flagrancia.
El juzgado ratificó las medidas sustitutivas a la detención provisional: presentarse mensualmente a firmar, no acercarse ni comunicarse con la víctima y mantener su domicilio. El expediente pasará a un Tribunal de Sentencia de Santa Ana, donde se determinará su responsabilidad; la apertura a juicio todavía no constituye una condena.
Judicial
Choque contra carro estacionado termina en prisión provisional: conductor registró 211 en alcotest en Santa Ana
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de José Enrique H. B., de 37 años, acusado de conducción peligrosa. El proceso se originó después de que presuntamente chocara contra un automóvil estacionado mientras conducía bajo los efectos del alcohol.
Según la acusación, el accidente ocurrió la noche del 16 de octubre de 2026 sobre la 25.ª calle Poniente, en el distrito de Santa Ana. La colisión ocasionó daños materiales al vehículo que se encontraba estacionado.
Los agentes que intervinieron al conductor advirtieron señales de consumo de bebidas alcohólicas. El hombre accedió voluntariamente a realizarse una prueba de alcotest, que, según el reporte, registró 211 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, por lo que fue detenido en flagrancia.
La resolución judicial dispone que el imputado permanezca detenido mientras continúa el proceso; todavía no constituye una condena. La información disponible no precisa el valor de los daños materiales ni detalla otras medidas relacionadas con el caso.