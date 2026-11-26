El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó que Ángel María B. enfrente juicio por el delito de hurto por medios informáticos. La acusación se refiere al retiro de $395 de la cuenta de una adulta mayor. El juzgado mantuvo a la imputada en detención provisional.

Según la acusación fiscal, en octubre de 2025 la mujer se acercó a la pensionada mientras utilizaba un cajero automático en un supermercado. Allí le aseguró que el Gobierno entregaba un bono de $100 a las personas jubiladas y se ofreció a ayudarla a consultar su cuenta.

La Fiscalía sostiene que, durante la supuesta asistencia, la acusada tomó la tarjeta bancaria de la pensionada y le pidió que introdujera su clave. Luego le devolvió la tarjeta y se retiró.

Al intentar usar otro cajero, la adulta mayor descubrió que su cuenta no tenía fondos suficientes. Acudió a una agencia bancaria, donde le informaron que se habían realizado retiros por $395 que ella no reconocía. Tras conocer el monto, presentó la denuncia.

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