Envían a juicio a hombre acusado de acoso sexual contra su vecina de 72 años en Chalchuapa

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 17 años de prisión a Marvin Ernesto Calderón Elías por robo agravado y agrupaciones ilícitas. El procesado fue juzgado en rebeldía, por lo que el tribunal también ordenó su captura para hacer efectiva la condena.

Los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2016, después de que la víctima retirara $1,000 de una institución financiera en San Salvador Centro. Integrantes del grupo la identificaron y siguieron hasta que abordó una unidad del transporte colectivo.

Durante el asalto, uno de los participantes colocó un arma de fuego en la cintura de la víctima, mientras otro le arrebató el bolso con el dinero, documentos personales y un teléfono celular. Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que Calderón Elías fue quien la amenazó con el arma.

Según la Fiscalía General de la República, el condenado también participó en la planificación del hecho y en la distribución de funciones. El grupo utilizaba a personas dentro de las instituciones financieras para identificar a quienes retiraban efectivo y comunicar esa información a los demás participantes, que posteriormente los seguían para asaltarlos.

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