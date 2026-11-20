La Fiscalía General de la República (FGR) firmó un convenio con bancos del país para agilizar las investigaciones mediante el acceso digital y seguro a información financiera.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, suscribió el acuerdo con cinco instituciones: Banco Cuscatlán, Banco de América Central, Banco Promerica, Banco Agrícola y Banco Davivienda. El objetivo es sustituir los trámites en papel por una plataforma tecnológica protegida.

Este convenio marca el inicio de un plan piloto que permitirá a la FGR solicitar, recibir y consultar datos bancarios de forma ordenada, reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta en la investigación de delitos. El sistema contará con estrictos protocolos de seguridad para que únicamente personal fiscal autorizado acceda a la información vinculada a casos activos, además de incluir jornadas de capacitación conjunta.

Con esta alianza, la Fiscalía y los bancos buscan trabajar juntos para investigar más rápido, con menos trámites y con mayor seguridad en el manejo de la información.

FGR firma convenio con bancos del país para agilizar investigaciones mediante el acceso digital y seguro a información financiera. El @FiscalGeneralSV, Rodolfo Delgado, suscribió el acuerdo con cinco bancos con el objetivo de sustituir los trámites en papel por una plataforma tecnológica protegida. Este convenio marca el inicio de un plan piloto que permitirá a la @FGR_SV solicitar, recibir y consultar datos bancarios de forma ordenada, reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta en la investigación de delitos. El sistema contará con estrictos protocolos de seguridad para que únicamente personal fiscal autorizado acceda a la información vinculada a casos activos, además de incluir jornadas de capacitación conjunta para garantizar el resguardo y la integridad de los datos. 🏦 Instituciones firmantes:

➡️ Banco Cuscatlán

➡️ Banco de América Central

➡️ Banco Promerica

➡️ Banco Agrícola

➡️ Banco Davivienda Con esta alianza, la Fiscalía y los bancos buscan trabajar juntos para investigar más rápido, con menos trámites y con mayor seguridad en el manejo de la información. — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 19, 2026

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