Judicial
Emiten orden de libertad para el expresidente Elías Antonio Saca tras 10 años en Mariona
El expresidente Elías Antonio Saca cuenta con orden de libertad a partir de este lunes 27 de octubre de 2026, según confirmaron fuentes judiciales a La Prensa Gráfica. El exmandatario podría salir en las próximas horas del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
Saca fue condenado el 13 de septiembre de 2018 a 10 años de prisión y al pago de $260 millones por el desvío de $301 millones de Casa Presidencial, en el caso «Destape a la Corrupción». Fue capturado el 30 de octubre de 2016 durante la boda de uno de sus hijos.
El exmandatario se sometió a procedimiento abreviado y confesó los hechos. En 2019 recibió una segunda condena de 2 años por el caso «Transes», pero el cómputo de pena estableció que esos años se contaran dentro del tiempo de detención provisional.
Hasta el momento, ni la Dirección de Centros Penales ni su defensa han confirmado si ya abandonó el penal. El cumplimiento de la pena no extingue las deudas civiles millonarias que aún mantiene con el Estado.
Judicial
Condenan hasta 45 años de cárcel a 154 pandilleros del Barrio 18 que operaban en San Salvador
Judicial
A juicio importador de vehículos acusado de recibir $8,000 y no entregar los automóviles
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó que un hombre acusado de estafar a dos personas mediante la supuesta importación y venta de vehículos enfrente juicio. Según la acusación, los afectados entregaron anticipos que suman $8,000, pero no recibieron los automóviles ni recuperaron su dinero.
Los hechos investigados ocurrieron entre marzo y septiembre de 2023. Durante ese período, las víctimas contactaron al procesado, quien presuntamente se dedicaba a importar automotores, y acordaron las características y los precios de los vehículos que deseaban adquirir.
Cada comprador firmó un contrato de promesa de venta y entregó $4,000 como anticipo. Sin embargo, al vencer los plazos de entrega, el acusado habría respondido con distintas excusas. Cuando los afectados solicitaron el reintegro del dinero, presuntamente interrumpió la comunicación sin cumplir lo pactado.
Las denuncias dieron paso al proceso penal y, tras evaluar los elementos presentados, el juzgado decretó la apertura a juicio y ratificó la detención provisional del imputado. En la siguiente etapa se examinarán las pruebas para determinar su responsabilidad; la resolución todavía no constituye una condena.
Judicial
Condenan a seis años de prisión a mujer por evasión de impuestos en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Luz Yesenia Palma Martínez por el delito de defraudación al fisco, en la modalidad de evasión de impuestos, en perjuicio de la hacienda pública. Además, la obligó al pago de $303,270.99 en concepto de responsabilidad civil para resarcir al Estado.
De acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio, Palma Martínez, en su calidad de propietaria de una empresa dedicada a la comercialización de productos agrícolas, omitió de forma deliberada la presentación de las declaraciones tributarias correspondientes ante el Ministerio de Hacienda durante los meses de enero, febrero, abril y noviembre de 2012. La pericia contable acreditó que estas acciones fueron intencionales y dirigidas a evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
La condenada enfrentó la vista pública en ausencia, por lo que la pena de prisión se hará efectiva una vez que sea capturada. El juez ordenó su inmediata detención para que cumpla tanto la sanción penal como la responsabilidad civil impuesta.
El caso forma parte de las acciones judiciales orientadas a perseguir la evasión tributaria en el país. Las autoridades subrayan que este tipo de resoluciones buscan proteger las finanzas públicas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.