El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de Santa Ana ordenó que 11 personas enfrenten juicio por los delitos de desaparición de personas y agrupaciones ilícitas, en un caso vinculado con la vivienda de Hugo Osorio en Chalchuapa. Centros Judiciales informó este viernes 27 de noviembre que el tribunal ratificó la detención provisional de los imputados bajo custodia y que uno de los procesados permanece en rebeldía.

Los procesados son Juan Alberto G. E., Ernesto Enrique R. A., René Antonio M. C., Juan Francisco Z., Nelson Roberto O. P., José Ernesto S. M., Lorena Patricia M. V., Ingrid Elizabeth R. M., Cindy Gabriela M. G., Henry Aníbal O. P. y Raúl Lisandro Q. M., este último en rebeldía. A René Antonio M. C. también se le atribuye un homicidio agravado por un hecho ocurrido en julio de 2019.

La Fiscalía vincula a los acusados con la desaparición de 13 personas, entre ellas mujeres y menores de edad, entre febrero de 2020 y mayo de 2021. Según la acusación, varias víctimas habrían sido llevadas con engaños a la casa de Osorio, en el callejón Estévez, donde presuntamente fueron asesinadas y enterradas.

Entre los casos que llegarán a juicio está la desaparición de cinco miembros de una misma familia. Según la Fiscalía, cuatro de ellos desaparecieron un mes después de que se perdiera el rastro de su familiar. En mayo de 2021, las autoridades encontraron restos humanos durante las excavaciones en el patio de la vivienda.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...