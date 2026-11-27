El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de E. de J. R. A., de 42 años, procesado por amenazas, expresiones de violencia contra las mujeres y acoso sexual en perjuicio de su expareja. Centros Judiciales dio a conocer la resolución este jueves 26 de noviembre.

Según el requerimiento fiscal, ambos se separaron hace cinco años. La Fiscalía sostiene que el hombre habría mantenido conductas agresivas hacia la mujer desde entonces. El 7 de noviembre, ella lo identificó mientras presuntamente la vigilaba en una zona rural de Santa Ana. Según la denuncia, el acusado la siguió y la amenazó, por lo que la mujer se encerró en su vivienda con sus hijas.

La Fiscalía señaló que el acusado regresó al día siguiente y presuntamente volvió a acosarla y la amenazó de muerte. La mujer presentó una denuncia y agentes policiales lo capturaron en flagrancia.

El juzgado ordenó que el proceso avance a la etapa de instrucción. El expediente pasará al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana.

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