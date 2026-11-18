Judicial
¡Dos capturados por tráfico de drogas en La Libertad! Uno intentó escapar de la Policía en motocicleta
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos hombres vinculados al presunto tráfico ilícito de drogas durante diferentes procedimientos realizados la noche del martes 17 de noviembre en el departamento de La Libertad. Las intervenciones permitieron el decomiso de marihuana, metanfetamina y otros objetos relacionados con los casos.
El primero de los detenidos fue identificado como Juan José Jiménez Menéndez, de 29 años, quien fue localizado gracias a una denuncia ciudadana. Según las autoridades, el sujeto transportaba marihuana y metanfetamina ocultas dentro de un bolso que llevaba adherido a su cuerpo.
En otro procedimiento, agentes policiales capturaron a Edgar Alexander Martínez Delgado, de 26 años, en el distrito de Ciudad Arce, municipio de La Libertad Centro. De acuerdo con el informe policial, el motociclista se mostró nervioso al observar a los agentes e intentó escapar, pero fue interceptado antes de lograr su objetivo.
Durante la intervención, la PNC decomisó marihuana, un teléfono celular y la motocicleta en la que se conducía Martínez Delgado. Las autoridades informaron que ambos detenidos serán remitidos ante las instancias correspondientes por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Judicial
¡Vendió un celular por Instagram, recibió el dinero y bloqueó a la víctima! Lo condenan a tres años de cárcel
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a tres años de prisión a Edwin Alexander Ramírez Juárez, de 27 años, tras encontrarlo culpable del delito de estafa cometido mediante la supuesta venta de un teléfono celular a través de redes sociales.
De acuerdo con el informe judicial, los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2024, cuando la víctima contactó una página de venta de artículos electrónicos en Instagram para adquirir un celular. Los administradores solicitaron un anticipo del 50 % del precio, por lo que el comprador transfirió $185 a una cuenta bancaria a nombre del condenado.
Posteriormente, los supuestos vendedores acordaron una fecha para entregar el dispositivo y exigieron el pago del dinero restante mediante otra cuenta bancaria. Sin embargo, el teléfono nunca fue entregado y la víctima terminó bloqueada en Instagram, perdiendo toda comunicación con quienes ofrecían el producto.
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que Ramírez Juárez pague $185 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima. Debido a que el condenado se encuentra prófugo de la justicia, las autoridades emitieron una orden de captura para hacer efectiva la sentencia.
Judicial
Capturan a presunto responsable del homicidio de una mujer en playa de La Unión
La Policía Nacional Civil capturó a Élmer Josué Coreas Argueta, señalado como responsable del homicidio de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado el lunes 16 de noviembre en la playa El Peladero, en Meanguera del Golfo, departamento de La Unión.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que más de 125 agentes de la PNC fueron activados en las áreas de inteligencia, investigación, peritaje forense y territorio. Gracias a ese trabajo se logró reunir evidencia suficiente para esclarecer el crimen y detener al sospechoso en flagrancia.
Según el funcionario, el imputado habría planificado el hecho con la intención de cometer un “crimen perfecto”. Coreas Argueta enfrentará el proceso judicial y, de ser condenado, podría recibir la pena de cadena perpetua.
Este fue el único homicidio registrado en el país el lunes 16 de noviembre.
No hay crimen perfecto. Gracias a nuestros más de 125 policías activados por el homicidio de ayer (inteligencia, investigación, peritos forenses, territorio), contamos con suficiente evidencia para poder descubrir cada momento en este crimen y lograr capturar a este salvaje criminal que planificó hacer un crimen perfecto. Ahora, enfrentará cadena perpetua.
Gracias al trabajo de nuestra @PNCSV, hemos capturado en flagrancia a Élmer Josué Coreas Argueta, responsable del homicidio de una mujer ocurrido el lunes 16 de noviembre, la víctima fue encontrada sin vida en la playa El Peladero de Meanguera del Golfo, en el departamento de La Unión.
Ahora, este asesino tendrá que enfrentar la justicia y pasará el resto de sus días sin ver la luz del sol, pagando por este crimen.
#PlanControlTerritorial
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) November 18, 2026
Judicial
¡Estafó con $17,000 y vendió el carro de su víctima! Condenan a falso importador de vehículos en El Salvador
Un hombre identificado como Jorge Emmanuel Castro Chiliseo fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de estafa y hurto, luego de engañar a una persona con la supuesta importación de vehículos y apropiarse de un automóvil que posteriormente fue vendido a un tercero.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron en abril de 2024, cuando el condenado y otro sujeto se hicieron pasar por importadores de automóviles. La víctima solicitó cinco vehículos y entregó $17,000 como parte del negocio, pero nunca recibió las unidades ni obtuvo respuestas de los involucrados.
Además, el afectado había dejado su automóvil en un supuesto taller propiedad del imputado para realizar reparaciones. Sin embargo, cuando regresó al establecimiento, descubrió que había cerrado y que su vehículo había sido vendido a otra persona mediante documentación falsificada, por lo que decidió denunciar lo ocurrido ante las autoridades.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso la condena tras evaluar las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía. Castro Chiliseo fue juzgado y sentenciado en ausencia, por lo que deberá cumplir la pena una vez que sea puesto a disposición de las autoridades.