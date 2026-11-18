Un hombre identificado como Jorge Emmanuel Castro Chiliseo fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de estafa y hurto, luego de engañar a una persona con la supuesta importación de vehículos y apropiarse de un automóvil que posteriormente fue vendido a un tercero.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron en abril de 2024, cuando el condenado y otro sujeto se hicieron pasar por importadores de automóviles. La víctima solicitó cinco vehículos y entregó $17,000 como parte del negocio, pero nunca recibió las unidades ni obtuvo respuestas de los involucrados.

Además, el afectado había dejado su automóvil en un supuesto taller propiedad del imputado para realizar reparaciones. Sin embargo, cuando regresó al establecimiento, descubrió que había cerrado y que su vehículo había sido vendido a otra persona mediante documentación falsificada, por lo que decidió denunciar lo ocurrido ante las autoridades.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso la condena tras evaluar las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía. Castro Chiliseo fue juzgado y sentenciado en ausencia, por lo que deberá cumplir la pena una vez que sea puesto a disposición de las autoridades.

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