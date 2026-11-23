El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ordenó que Rafael T. Z. y Gerardo Leonel de L. A., ambos de nacionalidad guatemalteca, enfrenten juicio por el delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de dos mujeres ecuatorianas. El juzgado también ordenó su captura porque ambos fueron declarados en rebeldía.

Según la acusación, las mujeres conocieron a los imputados en un restaurante de El Salvador el 15 de mayo de 2024. Su destino era Minneapolis, Estados Unidos. Los dos hombres les habrían ofrecido guiarlas hasta la frontera San Cristóbal, en Santa Ana Oeste, a cambio de un pago que recibirían cuando ellas llegaran a su destino.

Durante un control fronterizo, las autoridades detectaron que los pasaportes de las dos ecuatorianas estaban en poder de los acusados. Tras la intervención de la Policía Fronteriza, las mujeres declararon cómo conocieron a los hombres y qué habían acordado con ellos.

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