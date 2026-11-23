Judicial
Detención en Santa Ana por presuntos vínculos con una pandilla
En las últimas horas, elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES) ubicaron a un pandillero que pretendía pasar por desapercibido ante las autoridades de seguridad pública.
Se trata de Francisco de Jesús Álvarez Flores, de 46 años, quien fue ubicado durante un registro sobre la carretera que conduce hacia Chalchuapa, Santa Ana.
De acuerdo con reportes de las autoridades, a este sujeto se le encontraron tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13) que evidenciaban su pertenencia a la pandilla.
«No podrán ocultar para siempre su pertenencia a estructuras criminales. La justicia los alcanzará”, informó el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy.
Judicial
FGR logra prisión perpetua para hombre por homicidio agravado de un pandillero en Usulután
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Manuel Alexi López Melara fuera condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado de un pandillero, gracias a las recientes reformas legales.
El crimen ocurrió en julio de 2026 en el caserío Isla La Pirraya, cantón Isla San Sebastián, distrito de San Dionisio, Usulután. De acuerdo con las investigaciones, luego de un altercado, López Melara llegó al lugar donde se encontraba la víctima y la atacó con un machete.
Cuando la persona intentó huir, fue interceptada por otro sujeto, quien ya enfrenta un proceso judicial por este hecho, lo que permitió que López Melara le ocasionara las lesiones que le quitaron la vida. Manuel Alexi López Melara fue condenado por el Juzgado de lo Criminal de Usulután.
Judicial
Envían a juicio a dos guatemaltecos por presunto tráfico de migrantes en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ordenó que Rafael T. Z. y Gerardo Leonel de L. A., ambos de nacionalidad guatemalteca, enfrenten juicio por el delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de dos mujeres ecuatorianas. El juzgado también ordenó su captura porque ambos fueron declarados en rebeldía.
Según la acusación, las mujeres conocieron a los imputados en un restaurante de El Salvador el 15 de mayo de 2024. Su destino era Minneapolis, Estados Unidos. Los dos hombres les habrían ofrecido guiarlas hasta la frontera San Cristóbal, en Santa Ana Oeste, a cambio de un pago que recibirían cuando ellas llegaran a su destino.
Durante un control fronterizo, las autoridades detectaron que los pasaportes de las dos ecuatorianas estaban en poder de los acusados. Tras la intervención de la Policía Fronteriza, las mujeres declararon cómo conocieron a los hombres y qué habían acordado con ellos.
Judicial
Condenan a dos mujeres por extorsionar a un comerciante en Santa Ana
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Loida Eunice Hernández Barraza e Ivania Marcela Medina Hernández a 15 años y un mes de prisión cada una por extorsión agravada contra un comerciante cuya identidad está protegida.
Según las pruebas presentadas en el juicio, en septiembre de 2020 ambas llegaron al negocio de la víctima, en el distrito de Santa Ana, y dijeron pertenecer a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas, le exigieron que pagara $100 al mes. El comerciante entregó el dinero en ese momento por temor a represalias y luego denunció el hecho.
Las dos mujeres fueron capturadas en noviembre de 2021. Además de imponerles la pena de prisión, el tribunal las declaró civilmente responsables por los daños causados a la víctima y dejó pendiente la determinación del monto de la indemnización.