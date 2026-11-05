Judicial
Conductor queda en detención provisional tras chocar contra un carro estacionado en Santa Ana
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó detención provisional contra Christian Eduardo C. G., de 26 años, procesado por conducción peligrosa de vehículos automotores. La resolución también habilitó una investigación sumaria de 20 días hábiles para continuar las diligencias del caso.
Según el requerimiento fiscal, el accidente ocurrió el 31 de octubre, cuando el imputado circulaba en un vehículo particular por la 2.ª avenida norte, entre la 8.ª y la 10.ª calle poniente. En ese sector habría impactado la parte trasera de otro automóvil que estaba estacionado.
El propietario del vehículo afectado salió al escuchar el golpe y avisó a la Policía al observar que el conductor permanecía en el lugar. Los agentes señalaron que presentaba aparentes signos de haber consumido alcohol y le solicitaron realizarse una prueba de alcoholemia, a la que accedió voluntariamente. Tras obtener un resultado positivo, procedieron a detenerlo.
La medida ordenada mantiene al acusado bajo custodia mientras se desarrolla la investigación; todavía no constituye una condena. Durante el plazo establecido deberán completarse las diligencias para determinar su responsabilidad penal en los hechos atribuidos.
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Alquiló un carro y lo vendió con documentos falsos: recibe ocho años de prisión en San Salvador
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a José Iván Menjívar Díaz, de 44 años, a ocho años de prisión por apropiación indebida de vehículo automotor y falsedad material. Durante el juicio se acreditó que recibió un automóvil en alquiler y posteriormente lo vendió a otra persona utilizando documentación falsa.
Los hechos comenzaron el 29 de agosto de 2023, cuando el propietario anunció el vehículo y acordó con Menjívar Díaz un contrato de arrendamiento con promesa de venta. Aunque el acusado realizó inicialmente los pagos, después acumuló atrasos y dejó de responder las llamadas del dueño.
Las pruebas establecieron que utilizó una compraventa falsa, fechada el 9 de octubre de 2023, para simular que el propietario le había transferido el automotor. La víctima no había firmado ese documento, que posteriormente fue empleado para vender el carro a un tercero.
La Fiscalía General de la República informó que la sentencia también estableció el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima. Además, indicó que existe otro proceso en Santa Tecla por la presunta estafa cometida contra quien compró el vehículo; esa acusación es distinta de los delitos por los que recibió esta condena.
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A juicio por presunto contrabando de ganado hacia Guatemala: localizaron 30 semovientes y una mula
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ordenó que Ernesto Adolfo G. enfrente juicio por el delito de contrabando de mercaderías. La acusación lo señala de intentar trasladar ganado hacia Guatemala mediante un paso fronterizo no habilitado.
Los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2025 en la Hacienda Santa Catarina, en San Antonio Pajonal, Santa Ana Oeste. Según la investigación, integrantes del Comando Sumpul de la Fuerza Armada intervinieron al procesado y localizaron 30 semovientes y una mula que no contaban con las respectivas cartas de venta.
Como parte de las diligencias, una pericia de rastreabilidad determinó que las marcas de fierro del ganado correspondían a distintos propietarios, ninguno vinculado al acusado. Además, una valoración aduanera estimó que la operación habría representado un posible perjuicio de $60,204.67 para la hacienda pública.
El juzgado mantuvo las medidas sustitutivas a la detención provisional: prohibición de salir del país, presentación periódica para firmar y obligación de mantener su domicilio. La apertura a juicio no constituye una condena; será en esa etapa donde se examinarán las pruebas y se determinará su responsabilidad penal.
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Cobró $630 por un rancho de playa y cortó contacto: recibe cinco años de prisión por estafa
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a Douglas Ernesto Gómez Gómez a cinco años de prisión por estafar a una persona que pagó por reservar un rancho de playa en San Blas, La Libertad Costa. Además, le ordenó pagar $630 en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos comenzaron el 29 de abril de 2025, cuando la víctima encontró en una red social una publicación que ofrecía ranchos de playa en alquiler. Tras comunicarse al número anunciado, acordó reservar uno de los inmuebles durante dos días.
Para asegurar la reserva, la persona depositó $630 en una cuenta bancaria a nombre de Gómez Gómez. Después de recibir el anticipo, el hombre dejó de responder las llamadas y eliminó la publicación, lo que motivó a la víctima a interponer una denuncia.
Durante la vista pública, el tribunal examinó pruebas documentales y testimoniales que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado. La sentencia incluyó tanto la pena de cárcel como la obligación de responder económicamente por el dinero defraudado.