Judicial
Condenan hasta a 60 años de prisión a integrantes de la MS-13 que operaban en Colón y Santa Tecla
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso penas de hasta 60 años de prisión a integrantes de una estructura de la MS-13 que operaba en Colón y Santa Tecla, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La condena más alta divulgada corresponde a Bryan Ernesto Rivera Niño, quien recibió 60 años de cárcel. Noé Efraín Martínez Sibrián, Francisco Armando Ruano Jiménez y Elmer Eduardo Cortez Rivera fueron sentenciados a 45 años de prisión cada uno.
Según la investigación fiscal, la estructura desarrolló actividades delictivas en esos sectores entre 2005 y 2022. Entre los condenados figuran miembros identificados como homeboys, corredores de clica y colaboradores, quienes cumplían distintas funciones dentro de la organización.
La FGR indicó que los sentenciados también enfrentan procesos por otros delitos, cuyas resoluciones están pendientes. El reporte disponible no precisó el número total de condenados ni el desglose de los delitos correspondientes a cada pena; los procesos adicionales deberán resolverse por separado.
Judicial
A juicio hombre acusado de intentar matar a su pareja frente a sus hijas en Ahuachapán
Un hombre de 36 años, identificado por las iniciales M. A. B. R., enfrentará juicio por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y amenazas. El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana ordenó que continúe en detención provisional mientras avanza el proceso.
Según la acusación divulgada por Centros Judiciales, los hechos ocurrieron el 10 de abril de 2026 en la colonia Las Pampas, cantón Río Frío, en Ahuachapán. El procesado habría enviado mensajes de reclamo a su compañera de vida y, cuando ella llegó a la vivienda, presuntamente la amenazó de muerte e intentó atacarla con un machete frente a sus hijas.
El informe judicial señala que el acusado también habría sujetado a la mujer por el cuello y colocado un trapo en su boca para impedir que pidiera auxilio. La víctima logró liberarse y gritar; su hermana intervino y, según el relato de la acusación, también recibió amenazas de muerte.
Una vecina alertó a agentes de la Policía Nacional Civil que brindaban seguridad en la zona, quienes acudieron a la vivienda y capturaron al señalado en flagrancia. La apertura a juicio permitirá examinar las pruebas y determinar su responsabilidad penal; la resolución no constituye una sentencia condenatoria.
Judicial
Juan Barrera reclama a la Alcaldía de San Salvador Centro un pago pendiente por servicios de publicidad
El comunicador y empresario Juan Barrera, representante de Grupo Barrera S. A. de C. V., reclamó públicamente a la Alcaldía de San Salvador Centro el pago de una cantidad cercana a los $500,000 por servicios publicitarios contratados durante la administración de Ernesto Muyshondt. Su señalamiento está dirigido a la municipalidad que actualmente encabeza Mario Durán.
El reclamo tiene antecedentes judiciales. En 2023 se informó de la admisión de una demanda por aproximadamente $488,590, vinculada con un contrato publicitario de 2019 y su prórroga. Barrera sostuvo entonces que había agotado las gestiones de cobro y manifestó disposición a negociar una solución con el concejo municipal.
La controversia también ha incluido cuestionamientos sobre el carácter de la publicidad contratada. En abril de 2023, el entonces concejal Héctor Silva señaló que parte de los servicios correspondía a propaganda electoral de Muyshondt. Barrera rechazó esa versión y aseguró que su empresa realizó campañas institucionales, incluidas acciones informativas sobre prevención del covid-19, respaldadas por registros de los materiales difundidos.
Sobre el estado actual del litigio, circula una versión que sostiene que la demanda fue declarada improponible. Sin embargo, no se pudo verificar el texto de esa resolución ni sus fundamentos, por lo que no es posible establecer su alcance. Tampoco se localizó un pronunciamiento municipal reciente que respondiera directamente al reclamo público del empresario.
Judicial
Cobró $10,000 por un terreno ajeno en San Miguel: lo condenan a ocho años de prisión
Carlos Aníbal Beltrán Mejía fue condenado a ocho años de prisión por estafa agravada, tras recibir dinero por la supuesta venta de un terreno que no le pertenecía. La sentencia fue emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel, que también ordenó su captura porque se encontraba en condición de rebeldía.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República, el 21 de febrero de 2024, la víctima entregó $10,000 como prima por un lote ubicado en la colonia Padre Pío, en San Miguel. El acuerdo contemplaba un pago adicional de $20,000 para completar la compra.
Beltrán Mejía se comprometió a entregar una promesa de venta y a formalizar la transferencia mediante una escritura definitiva al cabo de un mes. Sin embargo, la operación no se concretó porque el inmueble ofrecido no era de su propiedad.
Durante el juicio, el tribunal valoró pruebas documentales y testimoniales que permitieron establecer su responsabilidad penal. El monto entregado por la víctima fue de $10,000; los otros $20,000 correspondían al saldo previsto en el acuerdo de compraventa.