Condenan hasta 45 años de cárcel a 154 pandilleros del Barrio 18 que operaban en San Salvador

La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de hasta 45 años de prisión contra 154 integrantes de la pandilla Barrio 18, luego de comprobar su pertenencia a esta estructura criminal que operaba en diferentes comunidades de San Salvador.

De acuerdo con la institución, los condenados fueron capturados entre 2022 y 2024 durante el Régimen de Excepción y enfrentaron el proceso judicial correspondiente por su vinculación con la organización delictiva. Las investigaciones establecieron que operaban en sectores como Tutunichapa I, II, III y IV, los condominios Saavedra, el barrio San Miguelito y sus alrededores.

Entre los sentenciados figuran ocho pandilleros considerados de alto rango dentro de la estructura, quienes recibieron penas de 45 años de prisión, mientras que los demás colaboradores fueron condenados a penas de hasta 30 años. Las penas fueron impuestas por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

La FGR indicó que los condenados también serán procesados por otros delitos, por lo que las nuevas sentencias que reciban se sumarán a las ya impuestas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.

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