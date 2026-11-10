Condenan en ausencia a hombre a 23 años de prisión por homicidio y agrupaciones ilícitas

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador inició este lunes 9 de noviembre la audiencia única contra 132 personas a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) vincula con una estructura de la MS-13 que habría operado en Chalatenango.

El caso incluye acusaciones por agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga con fines de tráfico y amenazas. Según la Fiscalía, las 132 personas fueron detenidas en distintos operativos realizados durante el régimen de excepción.

La investigación fiscal atribuye distintas funciones a los procesados. Entre ellos identifica a personas con el rango de homeboy, así como a presuntos colaboradores, paros, chequeos y observadores, a quienes señala de cumplir tareas de vigilancia y apoyo a la estructura.

Durante la audiencia, la Fiscalía prevé presentar documentos, peritajes y testimonios para sustentar sus acusaciones. El tribunal deberá valorar esas pruebas y determinar la responsabilidad de cada persona procesada.

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