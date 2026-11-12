Condenan a un hombre a 21 años y a una mujer a cuatro por un caso de tráfico de drogas en Ciudad Barrios

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 integrantes de la pandilla Barrio 18 Sureños fueran condenados a penas de entre 20 y 115 años de prisión, tras comprobar su participación en actividades criminales en el departamento de Santa Ana.

Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana. Los condenados pertenecían a la tribu Santa Ana, cancha El Edén, de dicha estructura criminal.

La pena más alta fue impuesta a Emmanuel Alexander Ortiz Aguilar, señalado como palabrero de la organización, quien acumuló 115 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, desaparición de personas y tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego.

Asimismo, Omar Giovanni Portillo Molina y Carlos Arturo Hernández recibieron 85 años de cárcel cada uno, mientras que Jorge Alberto Morán Sarmiento fue condenado a 75 años de prisión. Los tres también fueron vinculados al homicidio de un comerciante.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, el crimen ocurrió en 2022, cuando un vendedor de pan francés ingresó a la colonia San Mauricio, en Santa Ana, para comercializar sus productos. En ese lugar fue interceptado por integrantes de la estructura, quienes lo atacaron con armas blancas hasta causarle la muerte.

Posteriormente, los responsables trasladaron el cuerpo y lo arrojaron a un pozo, donde fue localizado días después por las autoridades.

En cuanto al resto de los condenados, 11 integrantes identificados como homeboys recibieron penas de 30 años de prisión cada uno, mientras que siete colaboradores y cuatro civiles activos fueron sentenciados a 20 años de cárcel.

La Fiscalía señaló que las condenas fueron establecidas de acuerdo con la participación y responsabilidad individual de los procesados en los hechos investigados.

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