Judicial
Condenan a tres hombres a 20 años de prisión por homicidio agravado en Santa Ana
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 20 años de prisión a Jorge Luis Rodríguez Ramos, Celso Rodrigo Gutiérrez López y Ricardo Ramos, como cómplices necesarios del delito de homicidio agravado en perjuicio de José Luis S. M., de 30 años. Además, fueron condenados civilmente en abstracto.
Los hechos ocurrieron en julio de 2013. El 7 de ese mes, el padre de la víctima denunció su desaparición después de que el vehículo de su hijo fuera encontrado abandonado en el caserío El Mojón, distrito de San Antonio Pajonal, en Santa Ana Oeste.
Cuatro días después, el 11 de julio, las autoridades localizaron el cadáver en la misma zona. El cuerpo de la víctima se encontraba sujeto a un árbol, con un cincho de cuero negro y una camisa alrededor del cuello. El Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación.
Según las pruebas presentadas en el juicio, los condenados sacaron a la víctima del vehículo y la condujeron a empujones hacia una vereda contigua a una quebrada, donde posteriormente fue hallado su cuerpo.
Judicial
Condenan a 26 integrantes del Barrio 18 en Santa Ana; uno recibe 115 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 integrantes de la pandilla Barrio 18 Sureños fueran condenados a penas de entre 20 y 115 años de prisión, tras comprobar su participación en actividades criminales en el departamento de Santa Ana.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana. Los condenados pertenecían a la tribu Santa Ana, cancha El Edén, de dicha estructura criminal.
La pena más alta fue impuesta a Emmanuel Alexander Ortiz Aguilar, señalado como palabrero de la organización, quien acumuló 115 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, desaparición de personas y tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego.
Asimismo, Omar Giovanni Portillo Molina y Carlos Arturo Hernández recibieron 85 años de cárcel cada uno, mientras que Jorge Alberto Morán Sarmiento fue condenado a 75 años de prisión. Los tres también fueron vinculados al homicidio de un comerciante.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, el crimen ocurrió en 2022, cuando un vendedor de pan francés ingresó a la colonia San Mauricio, en Santa Ana, para comercializar sus productos. En ese lugar fue interceptado por integrantes de la estructura, quienes lo atacaron con armas blancas hasta causarle la muerte.
Posteriormente, los responsables trasladaron el cuerpo y lo arrojaron a un pozo, donde fue localizado días después por las autoridades.
En cuanto al resto de los condenados, 11 integrantes identificados como homeboys recibieron penas de 30 años de prisión cada uno, mientras que siete colaboradores y cuatro civiles activos fueron sentenciados a 20 años de cárcel.
La Fiscalía señaló que las condenas fueron establecidas de acuerdo con la participación y responsabilidad individual de los procesados en los hechos investigados.
Judicial
Condenan a un hombre a 21 años y a una mujer a cuatro por un caso de tráfico de drogas en Ciudad Barrios
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a David Ananías Rodríguez Andrade a 21 años de prisión y a Sandy Beatriz Cruz Guevara a cuatro años, tras un procedimiento policial en el distrito de Ciudad Barrios, municipio de San Miguel Norte.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), Rodríguez Andrade recibió diez años por tráfico ilícito de drogas, diez por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y uno por receptación. Cruz Guevara fue condenada a cuatro años por tráfico ilícito de drogas mediante un procedimiento abreviado.
La Policía Nacional Civil detuvo a ambos la noche del 11 de febrero de 2026, cuando se desplazaban en una motocicleta por la calle principal del caserío Valle Ralo, en el cantón San Juan.
Durante el registro, los agentes decomisaron a Rodríguez Andrade 881,1 gramos de marihuana, un arma de fuego de 9 milímetros, municiones, una balanza, bolsas plásticas y dinero en efectivo. A Cruz Guevara le incautaron 110,6 gramos de marihuana, según la Fiscalía.
Judicial
Condenan a cuatro integrantes de la MS-13 a más de 15 años de prisión por extorsión en Cuscatancingo
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a cuatro integrantes de la MS-13 a penas superiores a 15 años de prisión por el delito de extorsión agravada, cometido en el distrito de Cuscatancingo.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los condenados exigían pagos mensuales a la víctima y la amenazaban de muerte para obligarla a entregar el dinero.
La persona afectada realizó los pagos por temor a represalias. Posteriormente, presentó una denuncia ante las autoridades, lo que dio inicio a la investigación.
Los cuatro fueron detenidos durante el régimen de excepción. La Fiscalía indicó que también enfrentan procesos judiciales por otros delitos.