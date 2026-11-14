Judicial
Condenan a tres hombres a 20 años de prisión por homicidio agravado en Santa Ana
Tres hombres fueron condenados a 20 años de prisión por homicidio agravado en el departamento de Santa Ana, tras un proceso judicial relacionado con la muerte de una persona.
La sentencia establece la responsabilidad penal de los tres acusados por su participación en el crimen, considerado un delito grave por la legislación salvadoreña.
El caso se suma a los procesos judiciales desarrollados en Santa Ana para esclarecer hechos violentos y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.
Con esta resolución, los tres hombres deberán cumplir las penas impuestas por la justicia salvadoreña.
Judicial
Condenan a 25 años de cárcel a hombre que atacó con arma blanca a su expareja en Mejicanos
José Alexander Hernández Vásquez fue condenado a 25 años de prisión por intentar asesinar a su expareja en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro. El sujeto fue declarado culpable de feminicidio agravado en grado de tentativa.
Según las investigaciones, el condenado mantuvo una relación de cinco años con la víctima, con quien tuvo un hijo. Durante ese tiempo ejerció violencia emocional y comportamientos de control que llevaron a la mujer a terminar la relación.
El ataque ocurrió en mayo de 2025, cuando la víctima dormía junto a su hijo menor de edad. El agresor ingresó a la vivienda y la atacó con un arma blanca, provocándole graves heridas en el cuello y la espalda.
La mujer fue hospitalizada y sometida a intervenciones quirúrgicas, permaneciendo ingresada durante más de 30 días. Tras evaluar las pruebas, el tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado y le impuso la condena correspondiente.
Judicial
Condenan a dos mujeres a 20 años de prisión por cobrar extorsiones a comerciante en Apopa
Dos mujeres fueron condenadas a 20 años de cárcel cada una por extorsionar a un comerciante del distrito de Apopa, en San Salvador Oeste, quien durante varios años recibió amenazas de muerte por parte de integrantes del Barrio 18.
Las sentenciadas fueron identificadas como Josseline Yamilet Carbajal Menjívar y Vanessa Nayiely Morales Menjívar, quienes se encargaban de recolectar el dinero exigido a la víctima.
Según las investigaciones, entre 2020 y 2022, pandilleros llegaban al establecimiento comercial para exigir pagos periódicos y amenazaban con asesinar al propietario si se negaba a entregar el dinero.
Ambas mujeres fueron capturadas durante el régimen de excepción y también enfrentarán otros procesos judiciales por delitos relacionados con estructuras criminales, entre ellos agrupaciones ilícitas.
Judicial
Condenan a 24 pandilleros de la MS-13 a penas de hasta 155 años de prisión por crímenes en Morazán
Un total de 24 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 155 años de cárcel por diversos delitos cometidos en el distrito de Corinto, departamento de Morazán.
Entre los sentenciados destacan Armando René Pérez y José Rigoberto Granados Mejía, quienes recibieron 155 años de prisión por agrupaciones ilícitas, homicidio agravado y portación ilegal de arma de fuego.
Según las investigaciones, los pandilleros mantenían atemorizados a los habitantes de la zona y estuvieron involucrados en un ataque contra cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en junio de 2022.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel también impuso penas de 45 años a otros integrantes de la estructura y 30 años a colaboradores. Además, varios condenados enfrentarán otros procesos judiciales por diferentes delitos.