Condenan a tres hombres a 20 años de prisión por homicidio agravado en Santa Ana

José Alexander Hernández Vásquez fue condenado a 25 años de prisión por intentar asesinar a su expareja en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro. El sujeto fue declarado culpable de feminicidio agravado en grado de tentativa.

Según las investigaciones, el condenado mantuvo una relación de cinco años con la víctima, con quien tuvo un hijo. Durante ese tiempo ejerció violencia emocional y comportamientos de control que llevaron a la mujer a terminar la relación.

El ataque ocurrió en mayo de 2025, cuando la víctima dormía junto a su hijo menor de edad. El agresor ingresó a la vivienda y la atacó con un arma blanca, provocándole graves heridas en el cuello y la espalda.

La mujer fue hospitalizada y sometida a intervenciones quirúrgicas, permaneciendo ingresada durante más de 30 días. Tras evaluar las pruebas, el tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado y le impuso la condena correspondiente.

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