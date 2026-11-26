El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a seis años de prisión a cada uno de los tres procesados por el delito de falsificación, tenencia o alteración de moneda. Los sentenciados son Jonathan Eduardo Amaya Arévalo, Evelyn María Sánchez Cáceres y Luis Mario Monterroza Herrera.

El caso se remonta al 3 de junio de 2025, cuando las autoridades detuvieron el vehículo en el que viajaban durante un control en la carretera que conecta Santa Ana con Candelaria de la Frontera. El retén estaba ubicado en el cantón Piedras Azules, en Santa Ana Oeste.

Durante el registro, las autoridades encontraron un maletín con 16 paquetes de papel que llevaban impresiones de billetes de $100. También incautaron cinco paquetes de papel en blanco y una máquina contadora de dinero.

Según Centros Judiciales El Salvador, las impresiones resultaron falsas. Los tres ocupantes fueron capturados en flagrancia después de indicar que carecían de documentos para acreditar la procedencia del material y del equipo.

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