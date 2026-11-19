El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a diez años de prisión a Ana Guadalupe Treminio Parras, de 27 años, por el delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública. La Fiscalía General de la República logró acreditar que la mujer comercializaba estupefacientes desde su residencia.

Las investigaciones se iniciaron a finales de agosto de 2024, luego de una denuncia presentada ante la División Antinarcóticos. Según el reporte, Treminio Parras vendía droga en su vivienda del barrio Lourdes, en el distrito de San Salvador, y se movilizaba en un vehículo Mitsubishi color celeste. Durante septiembre de ese año se realizaron labores de ubicación y vigilancia.

Posteriormente se ejecutó un registro con prevención de allanamiento en el inmueble, donde se encontró una porción mediana de material vegetal, una balanza y 822 dólares en efectivo. El análisis fisicoquímico determinó que se trataba de 109.2 gramos de marihuana, con un valor estimado de 385.47 dólares en el mercado ilícito.

Además, la prueba de ion scan practicada al vehículo resultó positiva a cocaína, mientras que el dinero incautado dio positivo a cocaína y metanfetamina. Con estas evidencias, el tribunal impuso la pena de diez años de prisión.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...