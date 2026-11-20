Judicial
Condenan a dos mujeres por extorsionar a un comerciante en Santa Ana
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Loida Eunice Hernández Barraza e Ivania Marcela Medina Hernández a 15 años y un mes de prisión cada una por extorsión agravada contra un comerciante cuya identidad está protegida.
Según las pruebas presentadas en el juicio, en septiembre de 2020 ambas llegaron al negocio de la víctima, en el distrito de Santa Ana, y dijeron pertenecer a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas, le exigieron que pagara $100 al mes. El comerciante entregó el dinero en ese momento por temor a represalias y luego denunció el hecho.
Las dos mujeres fueron capturadas en noviembre de 2021. Además de imponerles la pena de prisión, el tribunal las declaró civilmente responsables por los daños causados a la víctima y dejó pendiente la determinación del monto de la indemnización.
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a un hombre por robarle a su vecino en San Marcos
El Juzgado Segundo de Paz de San Marcos condenó a Émerson Alexander Álvarez Rivas a 20 años de prisión por robo agravado. La víctima, un vecino del condenado, fue despojada de su teléfono celular y de $200 en efectivo.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el robo ocurrió el 22 de marzo de 2026 en la calle principal de la colonia Los Andes, en el distrito de San Marcos, San Salvador Sur. Álvarez Rivas interceptó a su vecino y recurrió a amenazas y violencia para quitarle sus pertenencias.
La víctima reconoció a su agresor y llamó al 911. Agentes de la Policía Nacional Civil lo capturaron minutos después del robo, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía.
Judicial
FGR firma convenio con cinco bancos para agilizar investigaciones con acceso digital a información financiera
La Fiscalía General de la República (FGR) firmó un convenio con bancos del país para agilizar las investigaciones mediante el acceso digital y seguro a información financiera.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, suscribió el acuerdo con cinco instituciones: Banco Cuscatlán, Banco de América Central, Banco Promerica, Banco Agrícola y Banco Davivienda. El objetivo es sustituir los trámites en papel por una plataforma tecnológica protegida.
Este convenio marca el inicio de un plan piloto que permitirá a la FGR solicitar, recibir y consultar datos bancarios de forma ordenada, reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta en la investigación de delitos. El sistema contará con estrictos protocolos de seguridad para que únicamente personal fiscal autorizado acceda a la información vinculada a casos activos, además de incluir jornadas de capacitación conjunta.
Con esta alianza, la Fiscalía y los bancos buscan trabajar juntos para investigar más rápido, con menos trámites y con mayor seguridad en el manejo de la información.
FGR firma convenio con bancos del país para agilizar investigaciones mediante el acceso digital y seguro a información financiera.
El @FiscalGeneralSV, Rodolfo Delgado, suscribió el acuerdo con cinco bancos con el objetivo de sustituir los trámites en papel por una plataforma tecnológica protegida.
Este convenio marca el inicio de un plan piloto que permitirá a la @FGR_SV solicitar, recibir y consultar datos bancarios de forma ordenada, reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta en la investigación de delitos.
El sistema contará con estrictos protocolos de seguridad para que únicamente personal fiscal autorizado acceda a la información vinculada a casos activos, además de incluir jornadas de capacitación conjunta para garantizar el resguardo y la integridad de los datos.
🏦 Instituciones firmantes:
➡️ Banco Cuscatlán
➡️ Banco de América Central
➡️ Banco Promerica
➡️ Banco Agrícola
➡️ Banco Davivienda
Con esta alianza, la Fiscalía y los bancos buscan trabajar juntos para investigar más rápido, con menos trámites y con mayor seguridad en el manejo de la información.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 19, 2026
Judicial
Capturan en el aeropuerto a Agustín Martínez Cruz, señalado como integrante de la pandilla 18
La Policía Nacional Civil capturó a Agustín Martínez Cruz, señalado por las autoridades como integrante de la pandilla 18 Revolucionarios con nivel de homeboy. El sujeto fue intervenido en el Aeropuerto Internacional tras arribar al país en un vuelo procedente de Italia.
Según informó el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, Martínez Cruz posee múltiples tatuajes alusivos a dicha estructura criminal, visibles en distintas partes de su cuerpo, incluso en la cabeza.
“Nuestra primera Línea de Inteligencias en nuestro aeropuerto intervienen a este sujeto procedente de Italia. Para sus defensores de las ONG son tatuajes artísticos, incluso el de la cabeza. Para nosotros, es un terrorista y asesino serial”, expresó el funcionario.
Villatoro reiteró que “todo aquel que forme parte de estas organizaciones es enemigo de los salvadoreños y del Estado”. El detenido quedó bajo custodia policial y deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.