Judicial
Condenan a dos mujeres a 20 años de prisión por cobrar extorsiones a comerciante en Apopa
Dos mujeres fueron condenadas a 20 años de cárcel cada una por extorsionar a un comerciante del distrito de Apopa, en San Salvador Oeste, quien durante varios años recibió amenazas de muerte por parte de integrantes del Barrio 18.
Las sentenciadas fueron identificadas como Josseline Yamilet Carbajal Menjívar y Vanessa Nayiely Morales Menjívar, quienes se encargaban de recolectar el dinero exigido a la víctima.
Según las investigaciones, entre 2020 y 2022, pandilleros llegaban al establecimiento comercial para exigir pagos periódicos y amenazaban con asesinar al propietario si se negaba a entregar el dinero.
Ambas mujeres fueron capturadas durante el régimen de excepción y también enfrentarán otros procesos judiciales por delitos relacionados con estructuras criminales, entre ellos agrupaciones ilícitas.
Judicial
Condenan a 24 pandilleros de la MS-13 a penas de hasta 155 años de prisión por crímenes en Morazán
Un total de 24 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 155 años de cárcel por diversos delitos cometidos en el distrito de Corinto, departamento de Morazán.
Entre los sentenciados destacan Armando René Pérez y José Rigoberto Granados Mejía, quienes recibieron 155 años de prisión por agrupaciones ilícitas, homicidio agravado y portación ilegal de arma de fuego.
Según las investigaciones, los pandilleros mantenían atemorizados a los habitantes de la zona y estuvieron involucrados en un ataque contra cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en junio de 2022.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel también impuso penas de 45 años a otros integrantes de la estructura y 30 años a colaboradores. Además, varios condenados enfrentarán otros procesos judiciales por diferentes delitos.
Judicial
Mujer es enviada a prisión por presuntamente intentar matar a su expareja en Santa Ana
Una mujer fue enviada a detención provisional tras ser acusada de intentar quitarle la vida a su expareja, de quien se había separado hace aproximadamente un año. El hecho ocurrió en los condominios Santa Lucía, en el distrito de Santa Ana.
La imputada, identificada con las iniciales N. I. R. B., habría llegado el pasado 24 de septiembre a la vivienda del hombre, donde ambos sostuvieron una discusión. Según las investigaciones, cuando la víctima se dio la vuelta, la mujer presuntamente lo atacó con un arma blanca, provocándole varias heridas.
Pese a las lesiones, el hombre logró pedir ayuda y un vecino alertó a la Policía Nacional Civil (PNC). Los agentes acudieron al lugar y trasladaron a la víctima a un hospital, donde recibió atención médica y logró sobrevivir. La sospechosa fue capturada en flagrancia.
El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana ordenó que la acusada permanezca detenida mientras avanza el proceso por homicidio agravado imperfecto o tentado. Además, estableció un plazo de cuatro meses para profundizar las investigaciones.
Judicial
Condenan a tres hombres a 20 años de prisión por homicidio agravado en Santa Ana
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 20 años de prisión a Jorge Luis Rodríguez Ramos, Celso Rodrigo Gutiérrez López y Ricardo Ramos, como cómplices necesarios del delito de homicidio agravado en perjuicio de José Luis S. M., de 30 años. Además, fueron condenados civilmente en abstracto.
Los hechos ocurrieron en julio de 2013. El 7 de ese mes, el padre de la víctima denunció su desaparición después de que el vehículo de su hijo fuera encontrado abandonado en el caserío El Mojón, distrito de San Antonio Pajonal, en Santa Ana Oeste.
Cuatro días después, el 11 de julio, las autoridades localizaron el cadáver en la misma zona. El cuerpo de la víctima se encontraba sujeto a un árbol, con un cincho de cuero negro y una camisa alrededor del cuello. El Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación.
Según las pruebas presentadas en el juicio, los condenados sacaron a la víctima del vehículo y la condujeron a empujones hacia una vereda contigua a una quebrada, donde posteriormente fue hallado su cuerpo.