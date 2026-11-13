Condenan a dos mujeres a 20 años de prisión por cobrar extorsiones a comerciante en Apopa

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 20 años de prisión a Jorge Luis Rodríguez Ramos, Celso Rodrigo Gutiérrez López y Ricardo Ramos, como cómplices necesarios del delito de homicidio agravado en perjuicio de José Luis S. M., de 30 años. Además, fueron condenados civilmente en abstracto.

Los hechos ocurrieron en julio de 2013. El 7 de ese mes, el padre de la víctima denunció su desaparición después de que el vehículo de su hijo fuera encontrado abandonado en el caserío El Mojón, distrito de San Antonio Pajonal, en Santa Ana Oeste.

Cuatro días después, el 11 de julio, las autoridades localizaron el cadáver en la misma zona. El cuerpo de la víctima se encontraba sujeto a un árbol, con un cincho de cuero negro y una camisa alrededor del cuello. El Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación.

Según las pruebas presentadas en el juicio, los condenados sacaron a la víctima del vehículo y la condujeron a empujones hacia una vereda contigua a una quebrada, donde posteriormente fue hallado su cuerpo.

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