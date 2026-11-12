Condenan a cuatro integrantes de la MS-13 a más de 15 años de prisión por extorsión en Cuscatancingo

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a varias personas señaladas de integrar una red que presuntamente distribuía cocaína y marihuana en San Miguel, Morazán y La Unión.

Según la investigación fiscal, la estructura estaba conformada por tres grupos vinculados entre sí que se repartían las tareas de abastecimiento, almacenamiento y venta de droga. La Fiscalía señala a Diógenes de Jesús Benítez Escobar como presunto dirigente y principal proveedor de la red.

Las autoridades sostienen que la estructura utilizaba negocios como fachada para ocultar sus actividades. Durante el operativo, los agentes incautaron vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los detenidos serán procesados por tráfico ilícito, proposición y conspiración para cometer ese delito y agrupaciones ilícitas, según el reporte del operativo.

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