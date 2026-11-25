El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso penas de entre siete y 40 años de prisión a integrantes de la MS-13 por delitos cometidos en el distrito de Chalchuapa. La Fiscalía General de la República (FGR) detalló 11 condenas por homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.

La pena más alta fue para Brandon Edgardo Hernández Ascencio, alias «Fresa». El tribunal le impuso 20 años por homicidio agravado y otros 20 por agrupaciones ilícitas. Según la Fiscalía, Hernández Ascencio disparó y mató a una persona en Chalchuapa en marzo de 2022.

Sandra Susana Rivera Lemus y Luis Ángel Díaz Rodríguez, alias «El Chino», recibieron 27 años de cárcel cada uno por privación de libertad agravada y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía estableció que el 13 de octubre de 2018 ambos participaron en el traslado por la fuerza de una adolescente de 16 años a un terreno apartado, donde desapareció.

El tribunal también impuso 20 años por homicidio agravado a Genaro Alberto Martínez Henríquez, David Isaac Leiva López y Néstor Antonio Martínez Gochez. Ana Isabel López Flores, Carlos Martínez Santa Cruz y Mario Antonio Arévalo Liborio recibieron 20 años por agrupaciones ilícitas. Daniel Alfredo Aguirre y Ernesto Guzmán Sandoval fueron condenados a siete años por privación de libertad.

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