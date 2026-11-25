Judicial
Condenan a 49 integrantes del Barrio 18 a penas de hasta 60 años por agrupaciones ilícitas en La Paz
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó el martes 24 de noviembre a 49 integrantes del Barrio 18 por agrupaciones ilícitas. Las penas van de 25 a 60 años de prisión. Según la Fiscalía General de la República (FGR), el grupo operaba en colonias y cantones de La Paz Este.
La pena de 60 años recayó en el principal cabecilla de los Nilo Locos Revolucionarios, una célula del Barrio 18 con presencia en Zacatecoluca. Entre los demás sentenciados, 20 miembros activos recibieron penas de 30 años y 20 colaboradores fueron condenados a 25 años.
La investigación fiscal estableció que la célula tenía presencia en sectores como las colonias El Nilo, Quinto Palo y Los Almendros, así como en los cantones Los Reyes y El Despoblado. Las autoridades capturaron a los condenados durante el régimen de excepción.
La Fiscalía informó que los sentenciados también enfrentan procesos penales por otros delitos. En su anuncio, la institución no identificó por nombre a los condenados.
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Tribunal impone penas de hasta 40 años a miembros de la MS-13 por delitos en Chalchuapa
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso penas de entre siete y 40 años de prisión a integrantes de la MS-13 por delitos cometidos en el distrito de Chalchuapa. La Fiscalía General de la República (FGR) detalló 11 condenas por homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
La pena más alta fue para Brandon Edgardo Hernández Ascencio, alias «Fresa». El tribunal le impuso 20 años por homicidio agravado y otros 20 por agrupaciones ilícitas. Según la Fiscalía, Hernández Ascencio disparó y mató a una persona en Chalchuapa en marzo de 2022.
Sandra Susana Rivera Lemus y Luis Ángel Díaz Rodríguez, alias «El Chino», recibieron 27 años de cárcel cada uno por privación de libertad agravada y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía estableció que el 13 de octubre de 2018 ambos participaron en el traslado por la fuerza de una adolescente de 16 años a un terreno apartado, donde desapareció.
El tribunal también impuso 20 años por homicidio agravado a Genaro Alberto Martínez Henríquez, David Isaac Leiva López y Néstor Antonio Martínez Gochez. Ana Isabel López Flores, Carlos Martínez Santa Cruz y Mario Antonio Arévalo Liborio recibieron 20 años por agrupaciones ilícitas. Daniel Alfredo Aguirre y Ernesto Guzmán Sandoval fueron condenados a siete años por privación de libertad.
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PNC detiene en Conchagua a José Ángel Sosa Benítez, señalado de pertenecer a la MS-13
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 25 de noviembre que capturó a José Ángel Sosa Benítez, alias «Bencha», durante un patrullaje en el distrito de Conchagua, municipio de La Unión Sur.
La corporación señaló que, tras consultar sus registros en el sistema ONI, vinculó al detenido con el programa Park View de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según la PNC, Sosa Benítez registra antecedentes por agrupaciones ilícitas y por posesión y tenencia de drogas.
La Policía indicó que lo remitirá por el delito de pertenencia a una organización terrorista conocida como pandilla.
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PNC detiene a tres hombres tras hallar cocaína en un vehículo en Chalchuapa
La Policía Nacional Civil (PNC) informó el martes 24 de noviembre que detuvo a tres hombres tras incautar cocaína en un vehículo en el distrito de Chalchuapa, municipio de Santa Ana Oeste. En el procedimiento participaron agentes policiales y miembros de la Fuerza Armada.
La corporación identificó a los detenidos como Carlos Wilfredo Mejía García, Briant Stanley Olmos García y Leonardo José Calderón Calasin. Los tres viajaban en el mismo vehículo cuando las autoridades lo interceptaron.
Durante el registro, los agentes encontraron varias porciones de cocaína debajo de los pedales del conductor, según el reporte policial. La PNC no precisó el peso de la droga ni el punto exacto de la intervención.
Los tres hombres quedaron bajo custodia. La PNC anunció que los remitirá por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Hasta el momento del reporte, no se había confirmado la presentación de un requerimiento fiscal ni la programación de una audiencia.