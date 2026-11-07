Condenan a 46 años de cárcel a conductor ebrio que causó la muerte de una pareja en Morazán

El comunicador y empresario Juan Barrera, representante de Grupo Barrera S. A. de C. V., reclamó públicamente a la Alcaldía de San Salvador Centro el pago de una cantidad cercana a los $500,000 por servicios publicitarios contratados durante la administración de Ernesto Muyshondt. Su señalamiento está dirigido a la municipalidad que actualmente encabeza Mario Durán.

El reclamo tiene antecedentes judiciales. En 2023 se informó de la admisión de una demanda por aproximadamente $488,590, vinculada con un contrato publicitario de 2019 y su prórroga. Barrera sostuvo entonces que había agotado las gestiones de cobro y manifestó disposición a negociar una solución con el concejo municipal.

La controversia también ha incluido cuestionamientos sobre el carácter de la publicidad contratada. En abril de 2023, el entonces concejal Héctor Silva señaló que parte de los servicios correspondía a propaganda electoral de Muyshondt. Barrera rechazó esa versión y aseguró que su empresa realizó campañas institucionales, incluidas acciones informativas sobre prevención del covid-19, respaldadas por registros de los materiales difundidos.

Sobre el estado actual del litigio, circula una versión que sostiene que la demanda fue declarada improponible. Sin embargo, no se pudo verificar el texto de esa resolución ni sus fundamentos, por lo que no es posible establecer su alcance. Tampoco se localizó un pronunciamiento municipal reciente que respondiera directamente al reclamo público del empresario.

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