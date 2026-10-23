Judicial
Condenan a 45 años de prisión a hombre por homicidio agravado en colonia San Luis de San Salvador
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 45 años de prisión a Pedro David Torres Hernández por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Carlos Roberto Bejarano. Los hechos ocurrieron en agosto de 2025 en una vivienda de la colonia San Luis, distrito de San Salvador Centro.
Según las pruebas presentadas en el juicio, el 9 de agosto de 2025 Torres Hernández llegó a la vivienda de la víctima para departir. Durante la madrugada del día siguiente, ambos sostuvieron una discusión que culminó cuando el ahora condenado estranguló a Bejarano.
Tras cometer el crimen, el procesado intentó hacer creer a los habitantes del inmueble que la víctima se había suicidado, con el fin de evadir su responsabilidad. Sin embargo, las inconsistencias periciales y los hallazgos forenses desvirtuaron esa versión y permitieron identificarlo como autor del hecho.
Las experticias forenses determinaron que la víctima se encontraba en estado de indefensión al momento del ataque, debido a los niveles de alcohol y estupefacientes detectados en su cuerpo, lo que le impedía defenderse. Los testimonios de referencia establecieron además que Torres Hernández fue la única persona que permaneció con la víctima durante sus últimas horas.
En el fallo, la juzgadora destacó que los testigos de cargo fueron claros y coherentes al establecer la autoría directa del procesado.
Judicial
A juicio por presuntamente vender una casa ajena en Ciudad Real y recibir un pick up como pago
Néstor Antonio A. V. enfrentará juicio por presuntamente utilizar documentos falsos para vender en $28,000 una vivienda que no le pertenecía, ubicada en la residencial Villas de Cádiz, Ciudad Real, en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. El Juzgado de Instrucción de Chalchuapa ordenó la apertura a juicio y ratificó su detención provisional.
La investigación comenzó con la denuncia de la propietaria, quien aseguró haber terminado de pagar el inmueble en 2014 y conservar la escritura original. Según la acusación, en mayo de 2025 el imputado solicitó instalar servicios básicos en la casa y habría presentado un documento falso de compraventa. Posteriormente, ofreció la propiedad a otra persona.
El comprador entregó un pick up valorado en $19,000 y pagó la diferencia días después. Además, desembolsó $1,843 para supuestas conexiones de servicios básicos que nunca se realizaron. El dictamen fiscal señala que el acusado también ofreció gestionar la formalización de la venta mediante un supuesto abogado y notario, pero entregó documentos con firmas y sellos falsificados.
La propietaria descubrió lo ocurrido cuando el comprador puso la vivienda en alquiler. El imputado fue detenido en enero de 2026 y sostuvo que había adquirido la casa y que también era víctima de una estafa. Enfrentará juicio por falsedad material, falsedad ideológica, estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos en modalidad continuada y simulación de delito; su responsabilidad deberá determinarse en esa etapa.
Judicial
Fiscalía pide cadena perpetua para «Chino Tres Colas», señalado como cabecilla del Barrio 18
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó cadena perpetua contra Carlos Alberto Rivas Barahona, alias «Chino Tres Colas», identificado por las autoridades como un cabecilla histórico del Barrio 18 Sureños. El procesado, recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), enfrenta acusaciones por rebelión, homicidio agravado, extorsión agravada y tráfico ilícito.
Su caso forma parte de una acusación contra 564 personas vinculadas a las facciones Sureños y Revolucionarios del Barrio 18. El proceso fue presentado ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador e incluye hechos atribuidos a la estructura entre 2012 y 2026.
El expediente comprende 1,330 folios y 14,497 imputaciones. Dentro de la acusación también figuran ocho casos relacionados con ataques contra instalaciones de la Fiscalía, talleres de la Policía Nacional Civil y el Centro Judicial Dr. Isidro Menéndez; los actos de terrorismo se atribuyen a integrantes de la facción Revolucionarios.
La petición fiscal deberá ser evaluada por el tribunal y todavía no constituye una condena. Durante el proceso se analizarán las pruebas y la responsabilidad individual de los acusados, entre quienes figuran dirigentes señalados de administrar las finanzas y ordenar crímenes de la pandilla.
Judicial
TITULAR: Fiscalía acusa a 564 líderes del Barrio 18 y pide cadena perpetua por miles de crímenes entre 2012 y 2022
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó acusación formal contra 564 presuntos líderes de la pandilla Barrio 18 Sureños, por miles de delitos cometidos entre 2012 y 2022, y solicitó al tribunal que se les imponga cadena perpetua.
De acuerdo con la información preliminar, el requerimiento fiscal incluye a los denominados «Pilares Históricos Sureños» y palabreros de tribu distribuidos por región. Un infográfico presentado por la institución detalla un total de 18 pilares históricos, divididos en zona occidental, central y oriental, con 5 tribus identificadas en el centro del país.
Entre los alias mencionados en los documentos figuran Viejo Lyn, Diablito, King, Little Boy, Humilde, Viejo John, Bin Laden, Chory de La Unión, Enano de South Side, Sharky, Shaggy 54, Ceja, Chino 3 Colas, Payaso, Pollo, Tayni, Heriboy y HIGHLER, además de otros cabecillas de la estructura criminal.
La acusación fue presentada en un juzgado especializado y contiene la documentación de la jerarquía de la pandilla, con fotografías, organigramas y detalles de los crímenes atribuidos a cada uno. Las autoridades afirman que con este proceso se busca desarticular de forma definitiva a la cúpula histórica del Barrio 18.