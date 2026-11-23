César Edgardo Calderón Calderón, alias «Saiko», fue condenado a 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas. La sentencia fue dictada por el juez uno del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana.

Según las pruebas presentadas en el juicio, agentes policiales interceptaron a Calderón el 18 de marzo de 2024 durante un control preventivo en el cantón El Zapote, distrito de San Francisco Menéndez. Al revisar el vehículo en el que se desplazaba, encontraron en el asiento del copiloto sustancias que dieron positivo a droga.

Durante el procedimiento, los agentes consultaron el sistema policial y constataron que Calderón figuraba como integrante de la clica Fulton Locos Salvatruchos, de la MS-13. Tras la detención, fue procesado por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.

La sentencia de 30 años se suma a la pena de prisión que Calderón ya cumple por tráfico ilícito. El informe judicial no precisa la duración de esa condena anterior.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...