Judicial
Condenan a 30 años de prisión a integrante de la MS-13 detenido en Ahuachapán Sur
César Edgardo Calderón Calderón, alias «Saiko», fue condenado a 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas. La sentencia fue dictada por el juez uno del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Según las pruebas presentadas en el juicio, agentes policiales interceptaron a Calderón el 18 de marzo de 2024 durante un control preventivo en el cantón El Zapote, distrito de San Francisco Menéndez. Al revisar el vehículo en el que se desplazaba, encontraron en el asiento del copiloto sustancias que dieron positivo a droga.
Durante el procedimiento, los agentes consultaron el sistema policial y constataron que Calderón figuraba como integrante de la clica Fulton Locos Salvatruchos, de la MS-13. Tras la detención, fue procesado por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.
La sentencia de 30 años se suma a la pena de prisión que Calderón ya cumple por tráfico ilícito. El informe judicial no precisa la duración de esa condena anterior.
Judicial
Detención en Santa Ana por presuntos vínculos con una pandilla
En las últimas horas, elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES) ubicaron a un pandillero que pretendía pasar por desapercibido ante las autoridades de seguridad pública.
Se trata de Francisco de Jesús Álvarez Flores, de 46 años, quien fue ubicado durante un registro sobre la carretera que conduce hacia Chalchuapa, Santa Ana.
De acuerdo con reportes de las autoridades, a este sujeto se le encontraron tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13) que evidenciaban su pertenencia a la pandilla.
«No podrán ocultar para siempre su pertenencia a estructuras criminales. La justicia los alcanzará”, informó el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy.
Judicial
FGR logra prisión perpetua para hombre por homicidio agravado de un pandillero en Usulután
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Manuel Alexi López Melara fuera condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado de un pandillero, gracias a las recientes reformas legales.
El crimen ocurrió en julio de 2026 en el caserío Isla La Pirraya, cantón Isla San Sebastián, distrito de San Dionisio, Usulután. De acuerdo con las investigaciones, luego de un altercado, López Melara llegó al lugar donde se encontraba la víctima y la atacó con un machete.
Cuando la persona intentó huir, fue interceptada por otro sujeto, quien ya enfrenta un proceso judicial por este hecho, lo que permitió que López Melara le ocasionara las lesiones que le quitaron la vida. Manuel Alexi López Melara fue condenado por el Juzgado de lo Criminal de Usulután.
Judicial
Envían a juicio a dos guatemaltecos por presunto tráfico de migrantes en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ordenó que Rafael T. Z. y Gerardo Leonel de L. A., ambos de nacionalidad guatemalteca, enfrenten juicio por el delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de dos mujeres ecuatorianas. El juzgado también ordenó su captura porque ambos fueron declarados en rebeldía.
Según la acusación, las mujeres conocieron a los imputados en un restaurante de El Salvador el 15 de mayo de 2024. Su destino era Minneapolis, Estados Unidos. Los dos hombres les habrían ofrecido guiarlas hasta la frontera San Cristóbal, en Santa Ana Oeste, a cambio de un pago que recibirían cuando ellas llegaran a su destino.
Durante un control fronterizo, las autoridades detectaron que los pasaportes de las dos ecuatorianas estaban en poder de los acusados. Tras la intervención de la Policía Fronteriza, las mujeres declararon cómo conocieron a los hombres y qué habían acordado con ellos.