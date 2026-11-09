Judicial
Condenan a 26 años de prisión a hombre por abuso sexual contra una niña en Santa Ana
Óscar Enrique Marín Sandoval fue condenado a 26 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de nueve años en el departamento de Santa Ana, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación fiscal, los abusos comenzaron en 2023 y ocurrieron en varias ocasiones. La Fiscalía indicó que Marín Sandoval cometió los hechos cuando estaba a cargo del cuidado de la niña.
La niña contó lo sucedido a un familiar, quien informó a su madre. Ella presentó la denuncia ante la Fiscalía.
Tras la denuncia, las autoridades capturaron a Marín Sandoval. El proceso judicial concluyó con la condena de 26 años de prisión.
Judicial
Inicia audiencia contra 132 presuntos integrantes y colaboradores de la MS-13 en Chalatenango
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador inició este lunes 9 de noviembre la audiencia única contra 132 personas a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) vincula con una estructura de la MS-13 que habría operado en Chalatenango.
El caso incluye acusaciones por agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga con fines de tráfico y amenazas. Según la Fiscalía, las 132 personas fueron detenidas en distintos operativos realizados durante el régimen de excepción.
La investigación fiscal atribuye distintas funciones a los procesados. Entre ellos identifica a personas con el rango de homeboy, así como a presuntos colaboradores, paros, chequeos y observadores, a quienes señala de cumplir tareas de vigilancia y apoyo a la estructura.
Durante la audiencia, la Fiscalía prevé presentar documentos, peritajes y testimonios para sustentar sus acusaciones. El tribunal deberá valorar esas pruebas y determinar la responsabilidad de cada persona procesada.
Judicial
Capturan a hombre acusado de golpear a otro durante una discusión en Panchimalco
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de José Carlos Martínez Flores, de 26 años, señalado de agredir a otro hombre durante una discusión en el caserío El Centro, distrito de Panchimalco, San Salvador Sur.
Según el reporte policial, ambos hombres consumían bebidas alcohólicas cuando comenzó la discusión. La PNC señaló que, durante el altercado, Martínez Flores presuntamente golpeó al otro hombre con los puños.
El hombre agredido sufrió lesiones en distintas partes del rostro y fue trasladado a un centro hospitalario. De acuerdo con el reporte, su estado de salud era estable.
La PNC informó que Martínez Flores será remitido a las instancias correspondientes por el delito de lesiones.
Judicial
Condenan a 46 años de cárcel a conductor ebrio que causó la muerte de una pareja en Morazán
José Wilbert Amaya Aguilar fue condenado a 46 años de prisión por los delitos de homicidio simple y conducción peligrosa, tras provocar un choque que causó la muerte de dos adultos mayores en Morazán, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Los hechos ocurrieron en marzo de este año, cuando Amaya Aguilar conducía un pick-up bajo los efectos del alcohol. Según la investigación fiscal, perdió el control del vehículo y se estrelló contra la vivienda donde se encontraban las víctimas.
La Fiscalía señaló que, minutos antes del impacto, habitantes de la zona le habían advertido que no manejara en esas condiciones. Sin embargo, continuó conduciendo. La mujer murió en el lugar, mientras que su esposo falleció posteriormente en un hospital debido a la gravedad de las lesiones.
La sentencia fue impuesta tras un proceso sumario en el Juzgado de Paz de Yoloaiquín, en Morazán Sur. La condena comprende los delitos atribuidos al conductor por las dos muertes y por conducir de forma peligrosa.
Lo Más Leído
-
Opinethace 2 días
Paraguay y la fragilidad de las garantías constitucionales en Hispanoamérica- Lisandro Prieto Femenía «La democracia no es la mera garantía del orden, sino la experiencia siempre amenazada de la libertad política y la justicia efectiva». — Hannah Arendt (Sobre la revolución, 2006, p. 142)
-
Vidahace 2 días
«El retrato de Raoul» llegó, por fin, a El Salvador