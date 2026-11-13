Judicial
Condenan a 24 pandilleros de la MS-13 a penas de hasta 155 años de prisión por crímenes en Morazán
Un total de 24 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 155 años de cárcel por diversos delitos cometidos en el distrito de Corinto, departamento de Morazán.
Entre los sentenciados destacan Armando René Pérez y José Rigoberto Granados Mejía, quienes recibieron 155 años de prisión por agrupaciones ilícitas, homicidio agravado y portación ilegal de arma de fuego.
Según las investigaciones, los pandilleros mantenían atemorizados a los habitantes de la zona y estuvieron involucrados en un ataque contra cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en junio de 2022.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel también impuso penas de 45 años a otros integrantes de la estructura y 30 años a colaboradores. Además, varios condenados enfrentarán otros procesos judiciales por diferentes delitos.
Judicial
Mujer es enviada a prisión por presuntamente intentar matar a su expareja en Santa Ana
Una mujer fue enviada a detención provisional tras ser acusada de intentar quitarle la vida a su expareja, de quien se había separado hace aproximadamente un año. El hecho ocurrió en los condominios Santa Lucía, en el distrito de Santa Ana.
La imputada, identificada con las iniciales N. I. R. B., habría llegado el pasado 24 de septiembre a la vivienda del hombre, donde ambos sostuvieron una discusión. Según las investigaciones, cuando la víctima se dio la vuelta, la mujer presuntamente lo atacó con un arma blanca, provocándole varias heridas.
Pese a las lesiones, el hombre logró pedir ayuda y un vecino alertó a la Policía Nacional Civil (PNC). Los agentes acudieron al lugar y trasladaron a la víctima a un hospital, donde recibió atención médica y logró sobrevivir. La sospechosa fue capturada en flagrancia.
El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana ordenó que la acusada permanezca detenida mientras avanza el proceso por homicidio agravado imperfecto o tentado. Además, estableció un plazo de cuatro meses para profundizar las investigaciones.
Judicial
Condenan a tres hombres a 20 años de prisión por homicidio agravado en Santa Ana
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 20 años de prisión a Jorge Luis Rodríguez Ramos, Celso Rodrigo Gutiérrez López y Ricardo Ramos, como cómplices necesarios del delito de homicidio agravado en perjuicio de José Luis S. M., de 30 años. Además, fueron condenados civilmente en abstracto.
Los hechos ocurrieron en julio de 2013. El 7 de ese mes, el padre de la víctima denunció su desaparición después de que el vehículo de su hijo fuera encontrado abandonado en el caserío El Mojón, distrito de San Antonio Pajonal, en Santa Ana Oeste.
Cuatro días después, el 11 de julio, las autoridades localizaron el cadáver en la misma zona. El cuerpo de la víctima se encontraba sujeto a un árbol, con un cincho de cuero negro y una camisa alrededor del cuello. El Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación.
Según las pruebas presentadas en el juicio, los condenados sacaron a la víctima del vehículo y la condujeron a empujones hacia una vereda contigua a una quebrada, donde posteriormente fue hallado su cuerpo.
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Condenan a 26 integrantes del Barrio 18 en Santa Ana; uno recibe 115 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 integrantes de la pandilla Barrio 18 Sureños fueran condenados a penas de entre 20 y 115 años de prisión, tras comprobar su participación en actividades criminales en el departamento de Santa Ana.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana. Los condenados pertenecían a la tribu Santa Ana, cancha El Edén, de dicha estructura criminal.
La pena más alta fue impuesta a Emmanuel Alexander Ortiz Aguilar, señalado como palabrero de la organización, quien acumuló 115 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, desaparición de personas y tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego.
Asimismo, Omar Giovanni Portillo Molina y Carlos Arturo Hernández recibieron 85 años de cárcel cada uno, mientras que Jorge Alberto Morán Sarmiento fue condenado a 75 años de prisión. Los tres también fueron vinculados al homicidio de un comerciante.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, el crimen ocurrió en 2022, cuando un vendedor de pan francés ingresó a la colonia San Mauricio, en Santa Ana, para comercializar sus productos. En ese lugar fue interceptado por integrantes de la estructura, quienes lo atacaron con armas blancas hasta causarle la muerte.
Posteriormente, los responsables trasladaron el cuerpo y lo arrojaron a un pozo, donde fue localizado días después por las autoridades.
En cuanto al resto de los condenados, 11 integrantes identificados como homeboys recibieron penas de 30 años de prisión cada uno, mientras que siete colaboradores y cuatro civiles activos fueron sentenciados a 20 años de cárcel.
La Fiscalía señaló que las condenas fueron establecidas de acuerdo con la participación y responsabilidad individual de los procesados en los hechos investigados.