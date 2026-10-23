Condenan a 20 años a pandillero de la MS-13 que vigilaba a policías y militares en El Congo

El Juzgado de Instrucción de Chalchuapa ordenó la apertura a juicio y ratificó la detención provisional contra J. F. M. P., de 49 años, acusado de violación agravada en modalidad continuada y acoso sexual. También mantuvo en prisión preventiva a R. de los Á. M. de C., a quien se le atribuye complicidad necesaria en el delito de violación agravada.

En el caso de F. M. M. de M., esposa del principal imputado, el juzgado ratificó medidas sustitutivas a la detención. Estas incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse a firmar el último día hábil de cada mes y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en 2023, cuando la víctima, de 73 años, se mudó a vivir con su hijo y su nuera en el cantón San Cristóbal, distrito de El Porvenir. Aprovechando la ausencia del hijo de la víctima, el imputado principal habría llegado a la vivienda y, con la presunta complicidad de su hija (nuera de la víctima), la habría sometido en reiteradas ocasiones.

La investigación señala que F. M. M. de M. también habría acudido a la vivienda para amenazar a la afectada. Posteriormente, la víctima relató los hechos a su hijo, quien interpuso la denuncia correspondiente contra su esposa y sus suegros.

El proceso continúa en etapa de juicio, con dos de los imputados en detención provisional y la tercera bajo medidas sustitutivas.

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