Judicial
Condenan a 17 años a hombre que participó en asalto tras retiro bancario en San Salvador
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 17 años de prisión a Marvin Ernesto Calderón Elías por robo agravado y agrupaciones ilícitas. El procesado fue juzgado en rebeldía, por lo que el tribunal también ordenó su captura para hacer efectiva la condena.
Los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2016, después de que la víctima retirara $1,000 de una institución financiera en San Salvador Centro. Integrantes del grupo la identificaron y siguieron hasta que abordó una unidad del transporte colectivo.
Durante el asalto, uno de los participantes colocó un arma de fuego en la cintura de la víctima, mientras otro le arrebató el bolso con el dinero, documentos personales y un teléfono celular. Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que Calderón Elías fue quien la amenazó con el arma.
Según la Fiscalía General de la República, el condenado también participó en la planificación del hecho y en la distribución de funciones. El grupo utilizaba a personas dentro de las instituciones financieras para identificar a quienes retiraban efectivo y comunicar esa información a los demás participantes, que posteriormente los seguían para asaltarlos.
Judicial
Envían a juicio a hombre acusado de acoso sexual contra su vecina de 72 años en Chalchuapa
El Juzgado de Instrucción de Chalchuapa ordenó la apertura a juicio contra José Gilberto R. C., de 53 años, acusado de acosar sexualmente a una vecina de 72 años. La autoridad judicial también ratificó la detención provisional del procesado mientras continúa el caso.
Según el dictamen de acusación, el hombre habría realizado reiteradas solicitudes de carácter sexual a la mujer, utilizando expresiones vulgares. Ante el rechazo de la víctima, presuntamente respondía con insultos y comentarios denigrantes frente a otras personas. Ambos residían en un mesón de Chalchuapa, Santa Ana.
El último incidente incluido en la acusación ocurrió el 25 de octubre de 2025, cuando un hermano de la mujer llegó a visitarla y conoció la situación. En ese momento, el imputado habría discutido con ambos y los habría amenazado de muerte, de acuerdo con el relato presentado en el proceso.
Tras la denuncia, el acusado fue detenido el 26 de febrero de 2026 frente al inmueble donde habrían ocurrido los hechos. El juzgado admitió las pruebas y dispuso que sean examinadas en juicio, etapa en la que deberá determinarse su responsabilidad penal; la resolución no constituye una condena.
Judicial
Prisión provisional para empleado de farmacia acusado de desviar más de $49,000
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.
El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.
La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.
Judicial
Padre acuerda pagar $1,840 de deuda alimenticia tras proceso judicial en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana aprobó una conciliación entre Mario Arcides C., de 40 años, y la representante legal de su hijo, dentro de un proceso por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El acuerdo establece el pago de $1,840 que el imputado adeuda por obligaciones alimenticias.
Según el dictamen de acusación, la Procuraduría General de la República había fijado una cuota mensual de $80 a favor del niño. Sin embargo, el padre únicamente realizó cuatro pagos y posteriormente dejó de cumplir con la obligación establecida.
La deuda presentada en el proceso comprende cuotas pendientes entre julio de 2022 y agosto de 2023, además del aguinaldo correspondiente y la mora acumulada. Estos conceptos integran el monto que el imputado se comprometió a cancelar mediante el acuerdo avalado por el juzgado.
El pago se realizará en dos cuotas de $920: la primera deberá depositarse el 30 de noviembre de 2026 y la segunda, el 23 de diciembre del mismo año. Ambas deberán abonarse en la cuenta bancaria de la representante legal del niño, conforme a las condiciones de la conciliación.