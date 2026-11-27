Judicial
Condenan a 15 años de prisión a cinco ecuatorianos por traficar 1,221 kilos de cocaína
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a cinco ciudadanos ecuatorianos por tráfico ilícito de drogas. La Fiscalía General de la República (FGR) informó del fallo este viernes 27 de noviembre.
Los condenados son Kelvin Adrián Santos Mero, Jefferson Luis Obando Quiñónez, Geovanny Javier Figueroa Mero, Carlos Alfredo Figueroa Palma y Alex Omar Mancilla Campaz. La Marina Nacional los capturó en enero de 2025 tras interceptar dos lanchas en altamar, al sur de la bocana El Cordoncillo, frente a las costas de La Paz.
Durante el registro, las autoridades encontraron 599 paquetes de cocaína en una lancha y 622 en la otra. En total, el cargamento pesó 1,221 kilos y la Fiscalía estimó su valor en $30,695,940.
El caso pasó a juicio en julio de 2026 por orden del Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador. En esa etapa, el juzgado admitió la prueba presentada por la Fiscalía y mantuvo a los cinco procesados en prisión provisional.
Judicial
El Salvador registra al menos 50 detenciones en operativos antidrogas entre octubre y noviembre
La Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de la Fuerza Armada en distintos procedimientos, detuvo a al menos 50 personas en operativos antidrogas realizados en El Salvador entre el 1 de octubre y el 26 de noviembre de 2026. Durante ese período, las autoridades reportaron decomisos de marihuana, cocaína y metanfetamina.
En uno de los operativos más recientes, agentes antinarcóticos detuvieron en Santa Ana a Erick Eduardo Turchkeim García, de 28 años, y a Sofía Acevedo Kaufman, de 21. La PNC informó que incautó marihuana, dos teléfonos, dinero en efectivo y un vehículo. Ambos serán remitidos por posesión y tenencia de drogas.
En Jayaque, La Libertad Oeste, la Policía reportó el 22 de noviembre la captura de Albin Ernesto Ramos Vásquez, David Ernesto Santos Núñez y Paola Virginia Alvarado Alfaro. Según la corporación, los tres llevaban cocaína y marihuana en un vehículo y serán remitidos por tráfico ilícito.
El 29 de octubre, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, anunció la incautación de 150,000 porciones de droga que eran trasladadas en un camión y dos automóviles. El operativo dejó siete detenidos, tres guatemaltecos y cuatro salvadoreños, señalados por tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Villatoro calificó el decomiso como el mayor realizado por vía terrestre en el país.
Judicial
PNC captura en Ilobasco a un hombre señalado de pertenecer al Barrio 18 Sureños
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 27 de noviembre de la captura de Raúl Alberto Rivera Portillo, alias «Chacalón», en el cantón Los Llanitos, distrito de Ilobasco, municipio de Cabañas Oeste.
La corporación señaló que sus agentes consultaron el sistema de registros policiales y vincularon al detenido con la facción Sureños del Barrio 18. La PNC también indicó que Rivera Portillo tiene tatuajes alusivos a esa estructura.
Según el reporte policial, el detenido registra antecedentes por homicidio tentado, agrupaciones ilícitas y lesiones. La PNC no detalló cómo concluyeron esos casos.
Rivera Portillo será remitido por el delito de pertenencia a una organización terrorista, informó la corporación policial.
Judicial
Envían a juicio a 11 personas por la desaparición de 13 víctimas en Chalchuapa
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de Santa Ana ordenó que 11 personas enfrenten juicio por los delitos de desaparición de personas y agrupaciones ilícitas, en un caso vinculado con la vivienda de Hugo Osorio en Chalchuapa. Centros Judiciales informó este viernes 27 de noviembre que el tribunal ratificó la detención provisional de los imputados bajo custodia y que uno de los procesados permanece en rebeldía.
Los procesados son Juan Alberto G. E., Ernesto Enrique R. A., René Antonio M. C., Juan Francisco Z., Nelson Roberto O. P., José Ernesto S. M., Lorena Patricia M. V., Ingrid Elizabeth R. M., Cindy Gabriela M. G., Henry Aníbal O. P. y Raúl Lisandro Q. M., este último en rebeldía. A René Antonio M. C. también se le atribuye un homicidio agravado por un hecho ocurrido en julio de 2019.
La Fiscalía vincula a los acusados con la desaparición de 13 personas, entre ellas mujeres y menores de edad, entre febrero de 2020 y mayo de 2021. Según la acusación, varias víctimas habrían sido llevadas con engaños a la casa de Osorio, en el callejón Estévez, donde presuntamente fueron asesinadas y enterradas.
Entre los casos que llegarán a juicio está la desaparición de cinco miembros de una misma familia. Según la Fiscalía, cuatro de ellos desaparecieron un mes después de que se perdiera el rastro de su familiar. En mayo de 2021, las autoridades encontraron restos humanos durante las excavaciones en el patio de la vivienda.