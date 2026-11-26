Judicial
Condenan a 10 años de prisión a un hombre por fabricar y poseer explosivos artesanales en Cuscatlán
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a José Antonio Velásquez Velásquez a 10 años de prisión por la tenencia y fabricación de explosivos artesanales. La Fiscalía General de la República informó sobre el fallo el 24 de noviembre.
Velásquez fue detenido la noche del 15 de marzo de 2026 durante un registro en su vivienda, ubicada en el caserío Loma Linda, cantón El Salitre, en el distrito de San José Guayabal, Cuscatlán Norte.
En el inmueble, las autoridades incautaron una granada artesanal y materiales que, según la Fiscalía, estaban destinados a la elaboración de explosivos. El tribunal consideró que las pruebas presentadas durante el juicio acreditaron la responsabilidad penal de Velásquez.
La condena se impuso con base en el artículo 346-A del Código Penal, que establece penas de 10 a 15 años de prisión para la fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego o explosivos artesanales.
Judicial
Ordenan capturar a acusado de estafar a nueve ahorrantes en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ordenó la apertura a juicio contra Elmer Osmín T. C., acusado de estafa agravada en perjuicio de nueve personas. El juzgado también ordenó su captura porque el imputado no compareció al proceso.
Según la acusación, entre 2023 y 2024 el hombre se presentó como presidente de una supuesta cooperativa de ahorro y ofreció rendimientos mensuales de entre el 5 % y el 10 %. Atendía en una oficina de Santa Ana, donde presuntamente entregaba contratos de depósito a plazo, recibos y libretas de ahorro.
Una de las personas entregó $40,000 que había ahorrado durante varios años de trabajo en Estados Unidos. De acuerdo con la acusación, el imputado hizo algunos pagos al inicio, pero al vencerse los contratos dijo que no tenía dinero para devolverle el capital. El hermano de esa persona también invirtió $10,000 y solo recibió algunos abonos.
La investigación documentó además depósitos frecuentes de entre $5 y $20 que, en algunos casos, el acusado habría recogido en las viviendas de los ahorrantes. Según el expediente, después de noviembre de 2024 dejó de comunicarse con ellos y la oficina permaneció cerrada.
Judicial
Condenan a seis años de prisión a tres personas por un caso de billetes falsos de $100 en Santa Ana
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a seis años de prisión a cada uno de los tres procesados por el delito de falsificación, tenencia o alteración de moneda. Los sentenciados son Jonathan Eduardo Amaya Arévalo, Evelyn María Sánchez Cáceres y Luis Mario Monterroza Herrera.
El caso se remonta al 3 de junio de 2025, cuando las autoridades detuvieron el vehículo en el que viajaban durante un control en la carretera que conecta Santa Ana con Candelaria de la Frontera. El retén estaba ubicado en el cantón Piedras Azules, en Santa Ana Oeste.
Durante el registro, las autoridades encontraron un maletín con 16 paquetes de papel que llevaban impresiones de billetes de $100. También incautaron cinco paquetes de papel en blanco y una máquina contadora de dinero.
Según Centros Judiciales El Salvador, las impresiones resultaron falsas. Los tres ocupantes fueron capturados en flagrancia después de indicar que carecían de documentos para acreditar la procedencia del material y del equipo.
Judicial
Envían a juicio a mujer acusada de hurtar $395 a una pensionada con el engaño de un bono
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó que Ángel María B. enfrente juicio por el delito de hurto por medios informáticos. La acusación se refiere al retiro de $395 de la cuenta de una adulta mayor. El juzgado mantuvo a la imputada en detención provisional.
Según la acusación fiscal, en octubre de 2025 la mujer se acercó a la pensionada mientras utilizaba un cajero automático en un supermercado. Allí le aseguró que el Gobierno entregaba un bono de $100 a las personas jubiladas y se ofreció a ayudarla a consultar su cuenta.
La Fiscalía sostiene que, durante la supuesta asistencia, la acusada tomó la tarjeta bancaria de la pensionada y le pidió que introdujera su clave. Luego le devolvió la tarjeta y se retiró.
Al intentar usar otro cajero, la adulta mayor descubrió que su cuenta no tenía fondos suficientes. Acudió a una agencia bancaria, donde le informaron que se habían realizado retiros por $395 que ella no reconocía. Tras conocer el monto, presentó la denuncia.