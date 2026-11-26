El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ordenó la apertura a juicio contra Elmer Osmín T. C., acusado de estafa agravada en perjuicio de nueve personas. El juzgado también ordenó su captura porque el imputado no compareció al proceso.

Según la acusación, entre 2023 y 2024 el hombre se presentó como presidente de una supuesta cooperativa de ahorro y ofreció rendimientos mensuales de entre el 5 % y el 10 %. Atendía en una oficina de Santa Ana, donde presuntamente entregaba contratos de depósito a plazo, recibos y libretas de ahorro.

Una de las personas entregó $40,000 que había ahorrado durante varios años de trabajo en Estados Unidos. De acuerdo con la acusación, el imputado hizo algunos pagos al inicio, pero al vencerse los contratos dijo que no tenía dinero para devolverle el capital. El hermano de esa persona también invirtió $10,000 y solo recibió algunos abonos.

La investigación documentó además depósitos frecuentes de entre $5 y $20 que, en algunos casos, el acusado habría recogido en las viviendas de los ahorrantes. Según el expediente, después de noviembre de 2024 dejó de comunicarse con ellos y la oficina permaneció cerrada.

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