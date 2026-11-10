Condenan a 10 años de prisión a dos mujeres por cobrar cuotas de extorsión en Apopa

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Jennifer Isamar Paz Granados, de 35 años, y a Brenda Verónica Guevara Monterrosa, de 44, a 10 años de prisión cada una por el delito de extorsión. La víctima, que tenía un negocio en Apopa, se encuentra bajo régimen de protección.

Según la denuncia presentada en agosto de 2024, la extorsión comenzó en febrero de 2022. La víctima relató que un hombre le exigió por teléfono $600 en nombre de la pandilla 18 y amenazó con matarla o cerrar su negocio si se negaba a pagar. Por temor a represalias, aceptó entregar el dinero en cuotas mensuales de $50.

Durante el juicio se estableció que Guevara Monterrosa llegó al negocio el 5 de abril de 2022 para recoger el dinero. El 30 de mayo de ese mismo año, Paz Granados acudió al establecimiento y exigió el pago de otra cuota.

El tribunal determinó la responsabilidad penal de ambas mujeres a partir de las pruebas que acreditaron su participación en los cobros.

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