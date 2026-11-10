Judicial
Condenan a 10 años de prisión a dos mujeres por cobrar cuotas de extorsión en Apopa
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Jennifer Isamar Paz Granados, de 35 años, y a Brenda Verónica Guevara Monterrosa, de 44, a 10 años de prisión cada una por el delito de extorsión. La víctima, que tenía un negocio en Apopa, se encuentra bajo régimen de protección.
Según la denuncia presentada en agosto de 2024, la extorsión comenzó en febrero de 2022. La víctima relató que un hombre le exigió por teléfono $600 en nombre de la pandilla 18 y amenazó con matarla o cerrar su negocio si se negaba a pagar. Por temor a represalias, aceptó entregar el dinero en cuotas mensuales de $50.
Durante el juicio se estableció que Guevara Monterrosa llegó al negocio el 5 de abril de 2022 para recoger el dinero. El 30 de mayo de ese mismo año, Paz Granados acudió al establecimiento y exigió el pago de otra cuota.
El tribunal determinó la responsabilidad penal de ambas mujeres a partir de las pruebas que acreditaron su participación en los cobros.
Judicial
Condenan en ausencia a hombre a 23 años de prisión por homicidio y agrupaciones ilícitas
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a Antonio Granados García a 23 años de prisión. El tribunal le impuso 20 años por homicidio agravado y tres por agrupaciones ilícitas.
El homicidio ocurrió la noche del 9 de enero de 2016 en Chapeltique, San Miguel. Según la investigación fiscal, Granados García y otros integrantes de la MS-13 atacaron a un hombre cuando bajaba de su vehículo para abrir el portón de su vivienda. La víctima murió tras recibir varios disparos.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que las pruebas acreditaron la participación de Granados García en el crimen y su pertenencia a la clica Normandi Locos Salvatrucha de la MS-13, que operaba en Chapeltique.
El tribunal dictó la sentencia en ausencia de Granados García, quien había sido declarado rebelde en el proceso.
Judicial
Condenan a 26 años de prisión a hombre por abuso sexual contra una niña en Santa Ana
Óscar Enrique Marín Sandoval fue condenado a 26 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de nueve años en el departamento de Santa Ana, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación fiscal, los abusos comenzaron en 2023 y ocurrieron en varias ocasiones. La Fiscalía indicó que Marín Sandoval cometió los hechos cuando estaba a cargo del cuidado de la niña.
La niña contó lo sucedido a un familiar, quien informó a su madre. Ella presentó la denuncia ante la Fiscalía.
Tras la denuncia, las autoridades capturaron a Marín Sandoval. El proceso judicial concluyó con la condena de 26 años de prisión.
Judicial
Inicia audiencia contra 132 presuntos integrantes y colaboradores de la MS-13 en Chalatenango
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador inició este lunes 9 de noviembre la audiencia única contra 132 personas a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) vincula con una estructura de la MS-13 que habría operado en Chalatenango.
El caso incluye acusaciones por agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga con fines de tráfico y amenazas. Según la Fiscalía, las 132 personas fueron detenidas en distintos operativos realizados durante el régimen de excepción.
La investigación fiscal atribuye distintas funciones a los procesados. Entre ellos identifica a personas con el rango de homeboy, así como a presuntos colaboradores, paros, chequeos y observadores, a quienes señala de cumplir tareas de vigilancia y apoyo a la estructura.
Durante la audiencia, la Fiscalía prevé presentar documentos, peritajes y testimonios para sustentar sus acusaciones. El tribunal deberá valorar esas pruebas y determinar la responsabilidad de cada persona procesada.