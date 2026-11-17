La Fiscalía General de la República (FGR) inició una audiencia única abierta contra 17 sujetos acusados de integrar una estructura dedicada al tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, que presuntamente cobraba entre $10,000 y $15,000 por cada traslado.

De acuerdo con las investigaciones, la organización ofrecía facilitar el ingreso irregular de personas a territorio estadounidense a cambio de elevadas cantidades de dinero. Entre quienes buscaban sus servicios se encontraban presuntos integrantes de la pandilla MS-13.

Las autoridades explicaron que las investigaciones comenzaron en 2021, cuando daban seguimiento a diferentes clicas de dicha estructura criminal. Durante las pesquisas detectaron que algunos de sus miembros intentaban contactar a los traficantes para abandonar El Salvador.

Según la acusación fiscal, varios pandilleros pretendían utilizar estas rutas clandestinas para evadir las acciones de seguridad implementadas en el país y llegar ilegalmente a Estados Unidos.

La red operaba principalmente desde el distrito de Metapán, en sectores cercanos al lago de Güija, así como desde el cantón Cara Sucia, en la zona occidental del territorio salvadoreño.

La Fiscalía sostiene que cuenta con suficientes elementos probatorios para establecer la participación de los 17 imputados en los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas.

Durante la audiencia, la representación fiscal presentará las pruebas recopiladas para sustentar las acusaciones. Los procesados deberán responder ante la justicia por su presunta participación en las actividades de esta organización.

El caso continúa en desarrollo y será el tribunal correspondiente el encargado de valorar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de cada acusado.

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