Choque contra carro estacionado termina en prisión provisional: conductor registró 211 en alcotest en Santa Ana

El expresidente Elías Antonio Saca cuenta con orden de libertad a partir de este lunes 27 de octubre de 2026, según confirmaron fuentes judiciales a La Prensa Gráfica. El exmandatario podría salir en las próximas horas del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.

Saca fue condenado el 13 de septiembre de 2018 a 10 años de prisión y al pago de $260 millones por el desvío de $301 millones de Casa Presidencial, en el caso «Destape a la Corrupción». Fue capturado el 30 de octubre de 2016 durante la boda de uno de sus hijos.

El exmandatario se sometió a procedimiento abreviado y confesó los hechos. En 2019 recibió una segunda condena de 2 años por el caso «Transes», pero el cómputo de pena estableció que esos años se contaran dentro del tiempo de detención provisional.

Hasta el momento, ni la Dirección de Centros Penales ni su defensa han confirmado si ya abandonó el penal. El cumplimiento de la pena no extingue las deudas civiles millonarias que aún mantiene con el Estado.

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