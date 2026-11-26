El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a José Antonio Velásquez Velásquez a 10 años de prisión por la tenencia y fabricación de explosivos artesanales. La Fiscalía General de la República informó sobre el fallo el 24 de noviembre.

Velásquez fue detenido la noche del 15 de marzo de 2026 durante un registro en su vivienda, ubicada en el caserío Loma Linda, cantón El Salitre, en el distrito de San José Guayabal, Cuscatlán Norte.

En el inmueble, las autoridades incautaron una granada artesanal y materiales que, según la Fiscalía, estaban destinados a la elaboración de explosivos. El tribunal consideró que las pruebas presentadas durante el juicio acreditaron la responsabilidad penal de Velásquez.

La condena se impuso con base en el artículo 346-A del Código Penal, que establece penas de 10 a 15 años de prisión para la fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego o explosivos artesanales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...