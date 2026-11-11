Judicial
Capturan en Santa Ana a dominicano con notificación roja de Interpol por presunta violación sexual
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó el martes 10 de noviembre a Yohaniel Marrero, ciudadano dominicano sobre quien figuraba una notificación roja de Interpol por el presunto delito de violación sexual.
La detención se efectuó en la intersección de la 2.ª avenida Sur y la 1.ª calle Poniente, en el distrito de Santa Ana. Los agentes verificaron la identidad del hombre durante la intervención.
Según la PNC, la consulta en el sistema ONI, que permite acceder a información de Interpol, confirmó que Marrero tenía una notificación roja vigente. La corporación también informó que el detenido se encontraba en situación migratoria irregular.
La Policía indicó que Marrero permanecerá bajo custodia policial y será remitido a las instancias correspondientes.
Judicial
PNC captura a presunto integrante de la MS-13 en Jiquilisco, Usulután
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Luis Alfredo Herrera Moreno, de 40 años, en una zona rural del distrito de Jiquilisco, municipio de Usulután Oeste. La corporación lo señala como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según la PNC, los agentes localizaron a Herrera Moreno durante un patrullaje del Plan Control Territorial. La corporación lo vincula con la clica Mendeños Locos Salvatruchos.
La Policía informó que, tras consultar su sistema de registros, encontró antecedentes por agrupaciones ilícitas, un delito relacionado con la tenencia o portación de armas de fuego, violencia intrafamiliar y resistencia.
La PNC indicó que el detenido será remitido por el presunto delito de pertenencia a una organización terrorista.
Judicial
Estafador condenado a 15 años de prisión por defraudar a tres víctimas
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó este martes a 15 años de prisión a Fidel Antonio Zavala Pérez, tras declararlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de tres personas, a quienes defraudó por un monto total de $4,025.
De acuerdo con la información oficial del Centro Judicial, los hechos ocurrieron en diferentes fechas entre noviembre de 2018, mayo de 2019 y febrero de 2021. Zavala Pérez captaba fondos ofreciendo falsas oportunidades de negocio en el mercado de divisas. Se hacía pasar por representante en El Salvador de la empresa Capital Investment Corporation, S. A. de C. V., y operaba a través de la plataforma Forex, prometiendo a sus clientes altas rentabilidades mensuales y anuales.
Las gestiones se realizaban en oficinas ubicadas en el complejo Torre Futura, en la colonia Escalón, distrito de San Salvador. Algunas víctimas entregaron el dinero en efectivo, mientras que otras realizaron transferencias bancarias y firmaron documentos contractuales. Cuando reclamaron los dividendos prometidos, el imputado les daba explicaciones falsas, asegurando que sus cuentas bancarias se encontraban bloqueadas.
En su fallo, el juez determinó que Zavala Pérez ejecutó un plan preconcebido para engañar a las víctimas, actuando con dolo y ardid con el fin de obtener un beneficio ilícito y causar perjuicio económico a los afectados.
El desglose del perjuicio es el siguiente:
• Primera víctima: $850
• Segunda víctima: $2,000
• Tercera víctima: $1,175
La condena corresponde a cinco años de prisión por cada una de las víctimas.
Judicial
Condenan a 10 años de prisión a dos mujeres por cobrar cuotas de extorsión en Apopa
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Jennifer Isamar Paz Granados, de 35 años, y a Brenda Verónica Guevara Monterrosa, de 44, a 10 años de prisión cada una por el delito de extorsión. La víctima, que tenía un negocio en Apopa, se encuentra bajo régimen de protección.
Según la denuncia presentada en agosto de 2024, la extorsión comenzó en febrero de 2022. La víctima relató que un hombre le exigió por teléfono $600 en nombre de la pandilla 18 y amenazó con matarla o cerrar su negocio si se negaba a pagar. Por temor a represalias, aceptó entregar el dinero en cuotas mensuales de $50.
Durante el juicio se estableció que Guevara Monterrosa llegó al negocio el 5 de abril de 2022 para recoger el dinero. El 30 de mayo de ese mismo año, Paz Granados acudió al establecimiento y exigió el pago de otra cuota.
El tribunal determinó la responsabilidad penal de ambas mujeres a partir de las pruebas que acreditaron su participación en los cobros.