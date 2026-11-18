Judicial
Capturan a presunto responsable del homicidio de una mujer en playa de La Unión
La Policía Nacional Civil capturó a Élmer Josué Coreas Argueta, señalado como responsable del homicidio de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado el lunes 16 de noviembre en la playa El Peladero, en Meanguera del Golfo, departamento de La Unión.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que más de 125 agentes de la PNC fueron activados en las áreas de inteligencia, investigación, peritaje forense y territorio. Gracias a ese trabajo se logró reunir evidencia suficiente para esclarecer el crimen y detener al sospechoso en flagrancia.
Según el funcionario, el imputado habría planificado el hecho con la intención de cometer un “crimen perfecto”. Coreas Argueta enfrentará el proceso judicial y, de ser condenado, podría recibir la pena de cadena perpetua.
Este fue el único homicidio registrado en el país el lunes 16 de noviembre.
No hay crimen perfecto. Gracias a nuestros más de 125 policías activados por el homicidio de ayer (inteligencia, investigación, peritos forenses, territorio), contamos con suficiente evidencia para poder descubrir cada momento en este crimen y lograr capturar a este salvaje criminal que planificó hacer un crimen perfecto. Ahora, enfrentará cadena perpetua.
Gracias al trabajo de nuestra @PNCSV, hemos capturado en flagrancia a Élmer Josué Coreas Argueta, responsable del homicidio de una mujer ocurrido el lunes 16 de noviembre, la víctima fue encontrada sin vida en la playa El Peladero de Meanguera del Golfo, en el departamento de La Unión.
Ahora, este asesino tendrá que enfrentar la justicia y pasará el resto de sus días sin ver la luz del sol, pagando por este crimen.
#PlanControlTerritorial
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) November 18, 2026
Judicial
¡Estafó con $17,000 y vendió el carro de su víctima! Condenan a falso importador de vehículos en El Salvador
Un hombre identificado como Jorge Emmanuel Castro Chiliseo fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de estafa y hurto, luego de engañar a una persona con la supuesta importación de vehículos y apropiarse de un automóvil que posteriormente fue vendido a un tercero.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron en abril de 2024, cuando el condenado y otro sujeto se hicieron pasar por importadores de automóviles. La víctima solicitó cinco vehículos y entregó $17,000 como parte del negocio, pero nunca recibió las unidades ni obtuvo respuestas de los involucrados.
Además, el afectado había dejado su automóvil en un supuesto taller propiedad del imputado para realizar reparaciones. Sin embargo, cuando regresó al establecimiento, descubrió que había cerrado y que su vehículo había sido vendido a otra persona mediante documentación falsificada, por lo que decidió denunciar lo ocurrido ante las autoridades.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso la condena tras evaluar las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía. Castro Chiliseo fue juzgado y sentenciado en ausencia, por lo que deberá cumplir la pena una vez que sea puesto a disposición de las autoridades.
Judicial
¡Hasta 65 años de prisión! Nueve pandilleros de alto rango de la MS-13 reciben severas condenas en La Unión
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que 19 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueran condenados a penas de hasta 65 años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas. Entre los sentenciados figuran nueve miembros de alto rango de la estructura criminal que operaba en el oriente de El Salvador.
Los condenados pertenecían a la clica Vía Satélite Locos Salvatruchos, que mantenía presencia en zonas urbanas y rurales de Intipucá y Conchagua, en La Unión Sur. Según las investigaciones fiscales, sus integrantes estuvieron involucrados en actividades delictivas que incluían homicidios, extorsiones agravadas y tráfico ilícito.
José Armando Aparicio Ventura, alias “Derribador”, recibió la pena más alta, de 65 años de prisión, por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Otros nueve integrantes con rango de homeboy fueron condenados a 45 años de cárcel, mientras que los restantes recibieron sentencias de 20 y 30 años.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel, tras evaluar las pruebas presentadas durante el juicio. La Fiscalía informó que los sentenciados también enfrentarán otros procesos judiciales por diferentes delitos, cuyas eventuales condenas podrían incrementar los años de prisión que deberán cumplir.
Judicial
¡Hasta 65 años de cárcel! Condenan a 19 pandilleros de la MS-13 que operaban en La Unión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 19 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueran condenados a penas de entre 20 y 65 años de prisión por su participación en una estructura criminal que operaba en diferentes sectores del departamento de La Unión.
Los condenados pertenecían a la clica Vía Satélite Locos Salvatruchos, cuyos integrantes mantenían presencia en zonas urbanas y rurales de los distritos de Intipucá y Conchagua, en La Unión Sur. Según las investigaciones, la estructura estuvo involucrada en homicidios, extorsiones agravadas, tráfico ilícito y otros delitos que afectaron a los habitantes de estas comunidades.
José Armando Aparicio Ventura, alias “Derribador”, recibió la condena más alta, de 65 años de prisión, por tráfico ilícito, tenencia o portación ilegal de arma de fuego y agrupaciones ilícitas. Otros nueve pandilleros con rango de homeboy fueron sentenciados a 45 años de cárcel cada uno, mientras que los demás recibieron penas de 20 y 30 años.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Los integrantes de la estructura fueron capturados durante el régimen de excepción y ahora deberán cumplir las condenas establecidas por la justicia salvadoreña.