Judicial
Capturan a dos personas con porciones de cocaína en San Miguel Centro
Dos personas fueron capturadas en San Miguel Centro tras ser encontradas en posesión de varias porciones de cocaína, durante un procedimiento de las autoridades.
El hallazgo de la sustancia dio lugar a la detención de ambos involucrados, quienes quedaron bajo custodia mientras se realizan las diligencias correspondientes.
El caso será investigado para determinar las circunstancias en que los detenidos tenían la droga y establecer las posibles responsabilidades penales.
Las autoridades deberán definir los delitos que se les atribuirán, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y la legislación vigente.
Judicial
Condenan a tres hombres a 20 años de prisión por homicidio agravado en Santa Ana
Tres hombres fueron condenados a 20 años de prisión por homicidio agravado en el departamento de Santa Ana, tras un proceso judicial relacionado con la muerte de una persona.
La sentencia establece la responsabilidad penal de los tres acusados por su participación en el crimen, considerado un delito grave por la legislación salvadoreña.
El caso se suma a los procesos judiciales desarrollados en Santa Ana para esclarecer hechos violentos y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.
Con esta resolución, los tres hombres deberán cumplir las penas impuestas por la justicia salvadoreña.
Judicial
Condenan a 25 años de cárcel a hombre que atacó con arma blanca a su expareja en Mejicanos
José Alexander Hernández Vásquez fue condenado a 25 años de prisión por intentar asesinar a su expareja en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro. El sujeto fue declarado culpable de feminicidio agravado en grado de tentativa.
Según las investigaciones, el condenado mantuvo una relación de cinco años con la víctima, con quien tuvo un hijo. Durante ese tiempo ejerció violencia emocional y comportamientos de control que llevaron a la mujer a terminar la relación.
El ataque ocurrió en mayo de 2025, cuando la víctima dormía junto a su hijo menor de edad. El agresor ingresó a la vivienda y la atacó con un arma blanca, provocándole graves heridas en el cuello y la espalda.
La mujer fue hospitalizada y sometida a intervenciones quirúrgicas, permaneciendo ingresada durante más de 30 días. Tras evaluar las pruebas, el tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado y le impuso la condena correspondiente.
Judicial
Condenan a dos mujeres a 20 años de prisión por cobrar extorsiones a comerciante en Apopa
Dos mujeres fueron condenadas a 20 años de cárcel cada una por extorsionar a un comerciante del distrito de Apopa, en San Salvador Oeste, quien durante varios años recibió amenazas de muerte por parte de integrantes del Barrio 18.
Las sentenciadas fueron identificadas como Josseline Yamilet Carbajal Menjívar y Vanessa Nayiely Morales Menjívar, quienes se encargaban de recolectar el dinero exigido a la víctima.
Según las investigaciones, entre 2020 y 2022, pandilleros llegaban al establecimiento comercial para exigir pagos periódicos y amenazaban con asesinar al propietario si se negaba a entregar el dinero.
Ambas mujeres fueron capturadas durante el régimen de excepción y también enfrentarán otros procesos judiciales por delitos relacionados con estructuras criminales, entre ellos agrupaciones ilícitas.