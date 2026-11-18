Judicial
Caen tres gestores de tránsito por pedir mordida, los presenta la PNC
La Policía Nacional Civil capturó a tres gestores de tránsito señalados por el delito de cohecho, luego de ser sorprendidos presuntamente solicitando dinero a cambio de agilizar trámites. Los detenidos fueron presentados ante los medios con las manos atrás, flanqueados por agentes armados y frente al backdrop oficial del Gobierno de El Salvador.
Según el reporte policial, los tres hombres operaban como intermediarios y habrían exigido $100 a un automovilista, hecho que fue denunciado y dio paso a un procedimiento que terminó en su detención en flagrancia. La imagen de los capturados ha comenzado a circular rápidamente en redes sociales, donde se les observa con ropa civil mientras eran custodiados por elementos de la corporación.
Las autoridades reiteraron que no tolerarán actos de corrupción dentro de los trámites de tránsito y tránsito y transporte, e hicieron un llamado a la población a denunciar cualquier cobro irregular. Los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que enfrenten el proceso correspondiente.
Judicial
¡Atacó a su expareja con una varilla de hierro y huyó! Lo condenan a más de 17 años de prisión en Santa Ana
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana condenó a 17 años y seis meses de prisión a un hombre por intentar asesinar a su expareja en el distrito de Chalchuapa. El acusado fue identificado mediante las iniciales R. A. M. y enfrentó el proceso judicial en condición de rebelde.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ambos iniciaron una relación sentimental en 2020, luego de conocerse por redes sociales. Durante ese tiempo, el hombre enviaba dinero desde el extranjero para construir una vivienda en el cantón El Tanque. Sin embargo, al regresar a El Salvador en abril de 2025, comenzó a exigir que la propiedad fuera vendida y amenazó a la mujer.
El ataque ocurrió el 23 de junio de 2025, cuando el agresor llegó a la vivienda y aprovechó que su expareja se encontraba sola en el baño para atacarla con una varilla de hierro con punta. La víctima sufrió graves lesiones en el tórax, pero logró pedir ayuda a su hijo, quien acudió para auxiliarla.
Tras la agresión, el condenado escapó en un vehículo y solicitó ser trasladado hacia las cercanías de la frontera con Guatemala, aparentemente para evadir a las autoridades. Aunque el tribunal dictó una pena de 17 años y seis meses por feminicidio imperfecto o tentado, el hombre continúa prófugo y deberá cumplir la sentencia cuando sea capturado.
Judicial
¡Vendió un celular por Instagram, recibió el dinero y bloqueó a la víctima! Lo condenan a tres años de cárcel
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a tres años de prisión a Edwin Alexander Ramírez Juárez, de 27 años, tras encontrarlo culpable del delito de estafa cometido mediante la supuesta venta de un teléfono celular a través de redes sociales.
De acuerdo con el informe judicial, los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2024, cuando la víctima contactó una página de venta de artículos electrónicos en Instagram para adquirir un celular. Los administradores solicitaron un anticipo del 50 % del precio, por lo que el comprador transfirió $185 a una cuenta bancaria a nombre del condenado.
Posteriormente, los supuestos vendedores acordaron una fecha para entregar el dispositivo y exigieron el pago del dinero restante mediante otra cuenta bancaria. Sin embargo, el teléfono nunca fue entregado y la víctima terminó bloqueada en Instagram, perdiendo toda comunicación con quienes ofrecían el producto.
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que Ramírez Juárez pague $185 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima. Debido a que el condenado se encuentra prófugo de la justicia, las autoridades emitieron una orden de captura para hacer efectiva la sentencia.
Judicial
¡Dos capturados por tráfico de drogas en La Libertad! Uno intentó escapar de la Policía en motocicleta
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos hombres vinculados al presunto tráfico ilícito de drogas durante diferentes procedimientos realizados la noche del martes 17 de noviembre en el departamento de La Libertad. Las intervenciones permitieron el decomiso de marihuana, metanfetamina y otros objetos relacionados con los casos.
El primero de los detenidos fue identificado como Juan José Jiménez Menéndez, de 29 años, quien fue localizado gracias a una denuncia ciudadana. Según las autoridades, el sujeto transportaba marihuana y metanfetamina ocultas dentro de un bolso que llevaba adherido a su cuerpo.
En otro procedimiento, agentes policiales capturaron a Edgar Alexander Martínez Delgado, de 26 años, en el distrito de Ciudad Arce, municipio de La Libertad Centro. De acuerdo con el informe policial, el motociclista se mostró nervioso al observar a los agentes e intentó escapar, pero fue interceptado antes de lograr su objetivo.
Durante la intervención, la PNC decomisó marihuana, un teléfono celular y la motocicleta en la que se conducía Martínez Delgado. Las autoridades informaron que ambos detenidos serán remitidos ante las instancias correspondientes por el delito de tráfico ilícito de drogas.